Společnost Lasvit odkoupila zbývající podíl v lindavské sklárně Ajeto

Nový Bor, Lindava – Firma je podle původního majitele v dobrých rukou.

Olympijští medailisté z brazilského Ria si odnesli trofej od společnosti Lasvit. Navrhla ji biatlonistka Gabriela Koukalová, která nechyběla při jejich výrobě v lindavské sklárně Ajeto.Foto: LASVIT

Netradiční dárek si k letošnímu desátému výročí od vzniku dala novoborská sklářská a designérská firma Lasvit. Odkoupila od majitelů zbývající podíl ve sklárně Ajeto v Lindavě, jejímž byla doposud částečným spoluvlastníkem. „Transakce je logickým vyústěním dlouholetého vývoje, kdy se světově proslulá sklářská a designérská firma rozrostla o další výrobní kapacity v srdci českého sklářského průmyslu,“ říká viceprezident Lasvitu Michal Hošek.

Firma chce prý na Novoborsku upevňovat svou výrobu, proto sem směřuje také své investice. „Misí naší společnosti je stát se tou nejinspirativnější sklářskou firmou na světě. Koupí sklárny Ajeto jsme se našemu cíli významně přiblížili,“ říká prezident a zakladatel Lasvitu Leon Jakimič. Jeden z nyní již bývalých majitelů lindavské sklárny Petr Novotný se do sklářského důchodu nechystá.

V DOBRÝCH RUKOU

„Oficiálně jsem už v důchodu skoro rok, ale stejně tam budu dál jezdit každý den připravovat výrobu a podobně. Mám tam takový malý job,“ říká pětašedesátiletý Novotný s tím, že má ještě malé studio v Novém Boru, a to mu na „to jeho dělání“ stačí. Dokud to půjde, sklářskou píšťalu rozhodně z ruky nepustí. Podle Novotného je jeho sklárna, kterou doposud spoluvlastnil s Liborem Fafalou, v dobrých rukou. „Bavili jsme se o směřování firmy s Liborem a stejně jsem to vysvětlil i zaměstnancům. Je to jako bych měl dceru, kterou miluju, kterou jsem vychoval a mám pro ní najít dobrého ženicha,“ říká Novotný.

S Lasvitem spolupracovalo Ajeto od samého začátku. „Přesvědčili mě, že to myslí vážně, je to firma, která je na vzestupu, mají zakázky a umějí si je zajistit,“ dodává Petr Novotný. Budoucnost lindavské sklárny je podle nového vlastníka jednoznačně růstová. „Plánujeme investovat jak do provozu sklárny, tak i do objektu Sklářské stodoly. Chtěli bychom například rozšířit kapacity sklárny v oblasti chlazení či takzvaného fusingu (techniky spékání a tvarování skla; pozn. red). Zaměstnanci i návštěvníci se pak mohou těšit také na investice do samotného areálu, kterému se pokusíme dát ještě inspirativnější kabát“ uzavírá Michal Hošek z Lasvitu.

Sklářská a designérská společnost LASVIT, výrobce unikátních světelných instalací na míru, uměleckých děl ze skla a skleněných architektonických prvků. Společnost má čtyři výrobní závody a patnáct obchodních poboček po celém světě. Roční obrat společnosti přesahuje miliardu korun.