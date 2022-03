Město získá do majetku také silnici za OBI.Zdroj: Město Česká LípaMěsto si proto loni nechalo zpracovat nový znalecký posudek na obě komunikace, který určil přijatelnější cenu. Díky ukončení dlouholetého sporu a sjednocení vlastnictví pozemků a staveb komunikací může začít město řešit, v jakém režimu bude možné v současnosti uzavřenou silnici zprovoznit. „Chci ujistit občany Sluneční ulice, že uděláme vše pro to, aby i po otevření komunikace nedocházelo k překračování hlukových limitů v místě jejich bydliště,“ zdůraznila starostka České Lípy Jitka Volfová.

„Proto nyní uvažujeme o jednosměrném provozu. Celý proces si však vyžádá mnoho dílčích povolení, takže uvidíme, v jakém režimu se nakonec silnice otevře,“ podotkl českolipský místostarosta Jaroslav Turnhöfer. Město bude rovněž řešit opravu komunikace za Albertem a OBI, která není v dobrém technickém stavu, a opravu chodníku na uzavřené komunikaci.

Silnice u českolipského Jysku je znovu zavřená. Vjezd i chůzi zakazují značky

Posun uvítali i Českolipané. Jedním z nich je například Lukáš Kania, podle kterého dojde k značné úlevě hlavnímu tahu, který bývá přetížen. Zmínil, že pro všeobecnou spokojenost obyvatel, kteří bydlí hned vedle silnice, by bylo zapotřebí vybudovat jednoduchou protihlukovou stěnu. „Nemusela by být moc drahá. Rozhodně levnější řešení než vybudovat novou cestu,“ řekl. Podobného názoru je Stanislav Baroch. „Za mě je to jedině dobře, ulehčí to dopravě na hlavní silnici u stanice Shell. Zároveň se jedná o nejjednodušší cestu, jak se dostat ze sídliště Špičák na sídliště Lada,“ dodal další obyvatel Lípy Dušan Mrha.

Město uzavřelo s firmou JTH v říjnu roku 2010 nájemní smlouvu na část pozemku, který se nachází za obchodním centrem JYSK, na kterém firma v roce 2011 postavila přibližně 200 metrů dlouhou komunikaci. Tato silnice navázala na komunikaci za obchody OBI a Albert, která byla vybudována v roce 2007 a sloužila primárně pro zásobování obchodního centra. Nájemní smlouvu na pozemek, na kterém stojí v současnosti uzavřená komunikace, město vypovědělo v roce 2019.

„Jelikož silnice není zkolaudovaná, byl na ní provoz umožněn díky vydání povolení k předčasnému užívání. Jeho platnost však na konci roku 2019 firmě JTH vypršela, a proto je nyní silnice včetně chodníku uzavřena,“ doplnila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová s tím, že bez tohoto povolení se po silnici ani po chodníku nesmí pohybovat žádná auta ani chodci.