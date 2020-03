V posledních dnech nájemce ještě za původní zátarasy postavil stavební buňku a stavební stroj. Podle lidí jde o nátlak na město, aby si už notně opotřebovaných 200 metrů asfaltu odkoupilo za miliony korun.

„Z našeho pohledu je situace jasná. Silnici protiprávně zavřela společnost JTH,“ uvedl místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa). Podle něj samospráva nejdříve musí počkat do skončení platnosti smlouvy o nájmu, potom na vyřešení žaloby podané JTH na město a na ukončení řízení vedených státní správou. Až poté může město konat.

Co bude dál

„Vše teď bylo na úrovni státní správy, to není naše výmluva. V pondělí by nám měl developer JTH pronajatý úsek předat,“ sdělil Turnhöfer. Jak vysvětlil, původně účelová komunikace k zásobování nákupních center fungovala v režimu povoleného dočasného užívání, který skončil na konci roku 2019 a to prý byl spouštěcí mechanismus pro obstrukce a zablokování průjezdu. Developerská společnost se podle místostarosty zkouší domoci toho, aby město nezkolaudovanou silnici zaplatilo. Hovoří se o částce 15 milionů korun.

„Silnici jim ani dle smlouvy nemůžeme zaplatit,“ podotkl Turnhöfer. Nad problémem, který rozčiluje řadu motoristů, se dohadovali i českolipští zastupitelé. Situaci komentuje veřejnost na sociálních sítích. „Na lednovém i únorovém zasedání zastupitelstva města jsem navrhoval samostatný bod jednání k této komunikaci. Koalice vždy můj návrh odmítla, odmítla se prostě bavit o problému, který trápí dost občanů České Lípy,“ řekl opoziční zastupitel Juraj Raninec (ODS).

Vedení města podle něj vypovědí nájemní smlouvy na pozemek problém nesmyslně eskalovalo. „Jestli komunikace zůstane i do budoucna, nebo bude zbourána, nedokážu dnes odhadnout,“ uvedl Raninec.

Čekal na slovo marně

V debatě na Facebooku kritizoval, že na jednání zastupitelstva bylo velmi neslušné až trapné hlasováním zakázat promluvit přítomnému právnímu zástupci majitele silnice Marku Andráškovi, který požádal o slovo a čekal na něj skoro tři hodiny.

Advokát Andrášek nedávno Deníku uvedl, že uzavírku nezapříčinila společnost JTH Shopping Park Česká Lípa, ale byla ji nucena uzavřít s ohledem na skončení zkušebního provozu a výpověď nájemní smlouvy na část pozemku, na kterém se vozovka nachází, ze strany města. „Komunikaci jsme vybudovali svým nákladem a smlouva byla ukončena jednostranně, městem. Nebráníme se ale dalšímu jednání o podmínkách, za nichž by provoz mohl pokračovat,“ uvedl v lednu Andrášek.

Zastupitel a předseda výboru pro rozvoj města a památky Roman Málek (Živá Lípa) se byl na místě přesvědčit, zda firma nepostupuje protiprávně ve smyslu stavebních prací, na které nemá povolení. „Město dělá vše pro to, aby nebylo poškozeno na svých právech a celá záležitost byla co nejdříve vyřízena ve prospěch našich spoluobčanů,“ prohlásil Málek a dodal, že zveřejňovat detaily právních kroků ze strany města by nepřispělo ke zdárnému ukončení celé věci.

„Nerad píšu 'kdyby', ale musím. Kdyby se v každé době jelo, v tomto případě stavělo, dle pravidel a zákonů, tak bychom toto dnes nemuseli řešit. Proč se v tomto státě jede pořád levá. V době výstavby mělo být jasně vše dáno,“ vyjádřil se na Facebooku Radek Kořínek. Podle radnice se lidé dostanou k obchodnímu komplexu, kde je například prodejna JYSK i hypermarket Albert, bez problémů po veřejných komunikacích.

Pokuta za hluk

Město Česká Lípa uzavřelo s firmou JTH Shopping Park Česká Lípa nájemní smlouvu na část pozemku v říjnu roku 2010 za starostky Hany Moudré. Na tomto pozemku pak firma vystavěla 200 metrů dlouhý úsek účelové komunikace. Nájemní smlouvu město vypovědělo loni v lednu, výpovědní lhůta vypršela 29. února 2020. Trasou projíždělo šest tisíc aut denně. Od hygieniků kvůli tomu dostala radnice pokutu za porušování hlukových limitů v ulici Sluneční.