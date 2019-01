Nový Bor - Desítky tanečních párů z celé ČR zamířily v neděli do sportovní haly Ing. F. Arnošta v Novém Boru, kde se konala prestižní soutěž ve sportovním společenském tanci Astera Cup, pořádaná Dětským tanečním klubem Boráček.

Na parketě se představilo 91 párů, které se o křišťálový pohár utkaly ve všech věkových kategoriích od těch nejmladších, až po zkušené seniory. Diváci mohli vidět perfektní výkony v elegantních standardních tancích jako waltz, tango nebo quick-step i temperamentní styly sambu či jive.

Soutěž, kterou osobně zahájil starosta města Mgr. Dvořák, měla výbornou atmosféru a za ní se tanečníci na parketu odměnili výbornými výkony.

Na další informace jsme se zeptali ředitelky soutěže a hlavní trenérky DTK Boráček Pavlíny Mossigové. „Po loňské vydařené premiéře a velice kladných ohlasech bylo celkem snadné se rozhodnout, pokračovat druhým ročníkem a snažit se zorganizovat akci, která bude tradičně s Novým Borem spojená. Přesto je to vždy velká zodpovědnost, protože náš zájem je, aby tanečníci odjížděli nadšení a chtěli přijet zase. To se daří pouze za velkého nasazení všech pořadatelů a partnerů, kterým tímto velice děkuji. Boráček je dětský taneční klub, takže velký kus práce byl na rodičích, akce měla podporu města, bez které by nemohla proběhnout, velký dík patří našim sponzorům za krásnou výzdobu jinak strohé sportovní haly, kterou se nám podařilo proměnit v nazdobený taneční sál."

Akce pořádaná pod hlavičkou SUT měla status pohárové bodovací soutěže kategorie Hobby Dance. Tančilo se vícekolově s ohledem na množství přihlášených párů v jednotlivých kategoriích, takže pro řadu startujících byla velkým úspěchem účast ve finálovém kole. Za vydatné podpory publika se neztratily ani domácí páry. Nejvíce se dařilo Markovi Ježdíkovi s Katkou Kolčovou, kteří v kategorii Děti 2 získali stříbrné medaile v kombinaci tanců a těsně za nimi skončil pár Adam Uhlíř/ Monika Vojáčková.

V juniorské kategorii patřil už tradičně k favoritům Filip Karban s Terezou Mestekovou, kteří ve velké konkurenci vybojovali třetí místo ve standardních tancích. V „latině" už na pódium nedosáhli. V hlavní kategorii Dospělých se sváděly na parketu tuhé boje o putovní křišťálový pohár. Nakonec ho po suverénním výkonu pro sebe získal pár Lukáš Veverka/ Barbora Nováková z TK TŠ Novákovi Kutná Hora. Jejich jména tak ozdobí trofej, kterou v prvním ročníku získali jejich týmoví kolegové sourozenci Chroustovští.

Závěr tanečního dne patřil vložené soutěži v České polce pro páry do 15let. I zde si vítězný pár odvezl křišťálovou trofej, kterou firma Astera vytvořila exkluzivně pro tuto akci. Z „Města skla" si ji odvezla dvojice Jan Mazánek/ Lenka Kykalová z TK Besta Chrudim. Filip Karban s Terezou Mestekovou skončili druzí.

Nelze opomenout Seniorskou kategorii, kde si excelentním provedením všech tanců ve standardu a v latině řekla o zlaté medaile dvojice Lukáš Hanich/ Pavlína Mossigová. Oba jsou zároveň hlavní trenéři v DTK Boráček a úřadující Mistři republiky, takže novoborští tanečníci mohou mít ve svých trenérech oprávněné vzory.

„Jsem ráda, že letošní ročník Astera Cupu měl vysokou sportovní úroveň. Komentáře soutěžících,jejich doprovodů i odborné poroty byly velice kladné, což je pochopitelně impuls k tomu, abychom už začali myslet na 3. ročník Novoborského poháru. Všechny diváky už nyní srdečně zvu", uzavřela vydařený program Pavlína Mossigová.

V. Žíla