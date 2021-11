/FOTO,VIDEO/ Originální dětský program si užili poslední říjnovou sobotu návštěvníci kulturního domu U Jezera ve Stráži pod Ralskem. Čekaly tu na ně zábavné soutěže a diskotéka. Nechybělo ani dýňování.

Halloween s Honzou Popletou. | Foto: Deník/Miloslava Kroužková

Se svými kamarády sem totiž dorazil Honza Popleta. Ten působí více než 12 let jako profesionální dětský animátor, který přesně ví, co děti baví. Proto má spousty kamarádů po celé České republice, za kterými jezdí do obchodních center, na slavnosti měst, akce v kulturních domech nebo do škol a školek. Nedávno natočil několik vlastních písniček.