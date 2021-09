Ve své době dosáhl dnes už dávno neexistující podnik obrovského věhlasu a úspěchů. Do celé Evropy vyvezl až stovky tisíc svých bicyklů značky Achilles. Zkusil to i s motorkami.

Organizátorem i duší celé sobotní akce je hornopolický patriot Radek Doleček, který od dětství žil v těsné blízkosti zaniklé továrny. A své muzeum kol a motorek Achilles tu otevřel v roce 2013. Vždy počátkem září pořádá sraz přátel historických velocipedů a motocyklů.

Ten letošní začíná v sobotu od 10 hodin, kdy si návštěvníci mohou prohlížet areál muzea a jeho exponáty, na programu je ukázka hasičské a vojenské techniky. Předvedou se i staré kočárky z vyhlášeného mimoňského muzea Lenky Špačkové. Lidé uvidí divadlo, od 14 hodin také soutěžní jízdu motocyklů Stadion S – 11. Zazpívá Šarlota Švehlová a od 19 hodin bude hrát k tanci kapela Mixer. Samozřejmostí je zajištěné občerstvení. Pro přespolní zde je možnost přenocovat ve vlastním stanu.

„Slavností připomínáme výročí založení továrny, naposledy jsme slavili 125 let Achillesky v roce 2019. Pak život zastavil koronavirus, nicméně věřím, že teď už nám setkání a zábavu s podobně naladěnými lidmi nic nezkazí,“ řekl Doleček.

Od roku 2013 výstavní prostory a sbírky dál zvětšuje. „Snažím se obohatit je také o artefakty dokumentující jak žili před desetiletími domácnosti. Nově jsem se pustil i do sbírání věcí připomínajících železnici,“ sdělil. Podle něj hornopolická továrna v meziválečném období dodávala zákazníkům na 25 různých modelů. Kola pánská, dámská, dětská, sportovní i víkendová kola pro dva, dále speciální kola pro živnostníky nebo poštovní doručovatele.

„Jako malý pamatuji, že tady všichni měli Achillesky, také staré reklamní cedule, kterou mám i v expozici, dlouho byly snad na každé králíkárně, dnes už je neseženete,“ vzpomíná Doleček. Oporu pro svůj koníček má v rodině a mnoha přátelích. Paradoxem je, že na kole nejezdí. "Mám sice nejvíc kol široko daleko, ale odreaguji se jen na motockylu," přiznal Doleček.

Důležitým mezníkem firmy se stal rok 1904, kdy zde postavili první motocykl, Achilles 350. Iniciátorem stavby a výroby motocyklů byl Josef Lösel, pozdější ředitel firmy. V letech 1934-1940 továrna zařadila do výroby ještě malý motocykl Achilles-Sachs, který byl velmi populární. Hornopolický občan Karl Tamma s ním dokonce v roce 1938 uskutečnil desítky cest po Evropě i Africe. Fotografie z jeho cest se dodnes dochovaly. Po válce byla společnost na základě Benešových dekretů znárodněna a většina lidí odsunuta do Německa. Dlouhou budoucnost už fabrika neměla. „Nástupem bolševika tady tu naši továrnu podpálili, protože potřebovali lidi do fabriky ČKD v Žandově, co z vybavení zůstalo, to šlo na Slovensko,“ odsoudil sběratel. Jak vysvětlil, o renovaci již unikátních kusů ve své sbírce se nepokouší, jen je zakonzervuje. „Na obnovu nejsou peníze, ale původní stav má teď i větší hodnotu,“ dodal.