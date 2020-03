Od středy visí na jabloneckém bistru Liên Quān u Tesca červené srdíčko. Pro hasiče, policisty, záchranáře, lékaře i sestřičky je to signál, že se zde mohou zastavit na bezplatné občerstvení. Provozovatelé bistra zareagovali na výzvu, kterou vyhlásil vietnamský aktivista Tran Van Sang počátkem týdne.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Sledovala jsem, jak se zapojila vietnamská komunita, a řekla jsem si, že když neumíme šít roušky, nabídneme to, co umíme dobře,“ vysvětlila Lien Hoang, která restauraci vede se svým manželem. Zatímco někde nabízejí kávu, čaj nebo nealkoholické nápoje, v jejich bistru si mohou příslušníci integrovaného záchranného systému přijít pro polévku. „Je to typická kuřecí rýžová polévka plná bylinek a cibule. Ve Vietnamu se vaří například nemocným na posílení organismu,“ dodala Hoang.

Polévky vydávají v krabičce s sebou. Pro občerstvení si mohou členové IZS zajít v běžnou otvírací dobu od 9 do 19 hodin. „Zveřejnili jsme to na Facebooku a hned to lidi sdíleli. Taky k nám chodí dost policistů, tak si myslím, že se to rozkřikne,“ řekla s úsměvem.

„Kávu běžně nenabízíme a bylo by složité ji v této době sehnat, tak jsme se zapojili aspoň takto,“ pokračovala maminka dvou holčiček, která se ocitla stejně jako další rodiny ve složité situaci. Přestože podobně jako ostatní musí jejich bistro zůstat pro veřejnost zavřené, jsou stále v provozu. Připravují jídlo na objednávku. „Je nás tady méně, ještě ve středu nás bylo pět, ve čtvrtek už jen tři,“ doplnila provozovatelka s tím, že se tak snaží minimalizovat ztráty. „Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Zatím toho vaříme méně než běžně,“ připomněla.

Daroval i dezinfekci

Ve Frýdlantě se do výzvy zapojil například Ngueyen Van Hung, který poskytuje složkám IZS ve svém obchodě na náměstí kávu a pití zdarma. Navíc věnoval frýdlantské nemocnici i krabici dezinfekčních gelů.

Iniciátorem výzvy je vietnamský aktivista Tran Van Sanga, který ji zveřejnil na sociálních sítích. „V ČR je aktuálně vyhlášen nouzový stav. Právě v této těžké době se jako nejdůležitější ukazuje vzájemná lidská solidarita. Kromě nemocných je současná situace nejtěžší zejména pro lékaře a sestry, složky IZS a vojáky. Většina obchodů, kaváren a restaurací však musí být z nařízení vlády zavřená a je tak těžké najít vhodné místo ke krátkému odpočinku,“ vysvětlil na svém facebookovém profilu.

Podle posledních informací se do šití roušek zapojily i ženy z liberecké vietnamské komunity.