Českolipsko - Firmám z regionu, které dodávají do boleslavské škodovky, šrotovné pomohlo.

Nedávné odstávky a zoufalý nedostatek zakázek je pryč. Naději pro firmy napojené na automobilový průmysl přineslo zavedení šrotovného v některých evropských zemích. Mladoboleslavská Škoda uvažuje o tom, že bude vyrábět opět také v sobotu. Firmy z Libereckého kraje, které jsou na ni napojené, se mohou radovat. Otázkou však zůstává, na jak dlouho.

Zavedení šrotovného si pochvalují firmy dodávající automobilovému průmyslu na Českolipsku. „Šrotovné trhu pomohlo,“ potvrdil Josef Jindra, ředitel jednoho ze závodů dodávajících automobilovému průmyslu. Co se ale týká budoucnosti, konkrétně zavedení šrotovného v Česku, je již opatrnější.

„Jsem pro, ale souhlasím s tím, co řekla odstupující vláda: zavedení šrotovného u nás v příštím roce pomůže daleko víc než letos. Nyní jsou kapacity naplněné výrobou pro západní Evropu,“ říká Josef Jindra. Výhody zavedení šrotovného se odrážejí v prodejích hlavně malých a levných aut, například fabií, pola nebo golfů. Dodávky pro mercedes nebo audi se po opatřeních nezvyšují. Profitují tedy firmy dodávající pro mladoboleslavskou škodovku.

Předsedové dvou nejsilnějších stran se přou o zavedení šrotovného v České republice. Sociální demokraté předložili parlamentu návrh zákona a chtějí, aby toto opatření vstoupilo v platnost co nejdříve. ODS by chtěla termín přinejmenším oddálit.

Zeptali jsme se poslance Juraje Ranince (ODS) na jeho názor. „Obecně si myslím, že je to nepřirozený zásah do trhu, proto jej nepodporuji. Ve svém důsledku může automobilový průmysl v Česku poškodit,“ říká poslanec.

Domnívá se, že české šrotovné by mělo přijít na řadu až ve chvíli, kdy odezní tato vlna v jiných zemích. „Jestliže recese bude končit, šrotovné pomůže. Ale pokud by krize měla trvat několik let, mělo by opatření negativní efekt, protože by se kupní síla obyvatel v krátké době vyčerpala. A následně by výroba v automobilkách výrazně klesla,“ míní Juraj Raninec.