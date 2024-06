„Kdy se někde usadím, chci žít v hezkém prostředí. Aby to, co mě obklopuje, mě uklidňovalo a těšilo a ne naopak,“ vysvětlil své pohnutky k oživení starosplavského parku režisér Fero Fenič. O darování uměleckých děl hovořil už před časem s bývalou starostkou, která byla nápadu velmi nakloněná, a stejně pozitivní odezvu obdržel i od současného vedení Doks. „Nynější starosta reagoval také velmi pozitivně a nejen, že projekt podpořil, ale dokonce na něj město i přispěje, což jsem vůbec neočekával,“ usmál se režisér. Počítal totiž s alternativou, že veškeré výdaje na sochy půjdou za ním. „Potěšilo mě, že se o náklady svým způsobem rozdělíme napůl. Oni zakoupí dvě sochy a já zbylé dvě daruji,“ řekl spokojeně a ukázal prstem na místo, kde by jedna z nich měla stát.

Roman Čížek z Prahy, který do Splavů pravidelně jezdí na rekonvalescenci, si úpravy pochvaluje, stejně tak je spokojený i se schody. „Myslím si, že příjemně změní ráz krajiny a opravené schodiště místu rovněž jen prospěje,“ řekl.

Také Jaroslav Týlek je za nové schody rád. „Říkali jsme si, že celý tento kout jezera by měl být hezčí. Jen přemýšlíme nad symbolikou této ikony,“ pokrčil rameny při pohledu na novou sochu. Je zdejší a schodiště využíval, už když byl malý chlapec. „Po schodech jsme chodili před čtyřiceti pěti lety do školy, ještě jako děti. Tak jsme rádi, že je to zrekonstruované. Je to hezké,“ zavzpomínal. Muž sedící na lavičce, který ve Splavech nyní přechodně pobývá, mávl rukou. „Přes třicet let se po nich nedalo chodit. Tak dlouho trvalo než se to opravilo,“ podotkl a zdůraznil, že mu připomínají komunistické monumenty. Okomentoval také vyřezávané figury, které se vyskytují v okolních parcích. „To už jsou úplné kýče,“ vyřkl kriticky.

Naopak turistům z Německa, kteří se na místo přijeli podívat po padesáti letech, se park i kovová ikona líbí. „Socha je hezká a také park se velice povedl,“ řekl Dieter Angerman ze Saska.

Socha od Zdeňka Legnera, která bude umístěná ve Starých Splavech. V parku je prozatím umístěná jedna socha, nazvaná Ochránce. Přibudou ještě další tři. „Jedná se o asi čtyřmetrový sloup a na něm bude postava ženy se zlatými vlasy, která je jakoby ve skoku do vody," popsal jednu z nich Fenič. Také ta je předmětem jeho daru a stát bude u mola poblíž Máchova jezera.

„Doufám, že se stane takovým symbolem Starých Splavů. Že každý, když ji v budoucnu uvidí, bude vědět, že patří sem,“ zauvažoval režisér. Tento nápad vyhází z faktu, že každé léto při červencové pouti přijíždí do splavského přístaviště jezerní královna.

Město rovněž objednalo symbolickou lavičku. „Je tam připravená a zakotvená. Nad ní budou dvě kovové postavy, evokující milence, kteří sedí u sebe. Vznikne tam i prostor na to, aby si k nim mohl kdokoliv přisednout a udělat si fotku,“ vysvětlil místostarosta Doks Václav Rejnart.

Umělecká díla mají statisícové hodnoty. „Lavička milenců nás vyjde na 120 tisíc korun, socha s racky na 95 tisíc. Když se podíváte na stránky jejich autora Zdeňka Legnera, kde má uvedené ceny, tak zjistíte, že nám dal pěknou slevu. Protože má historicky k místu vztah,“ uvedl místostarosta. Sochu Ochránce si režisér cení na 240 tisíc a jezerní královnu na 110 tisíc korun.

Park je navíc osazený takzvanými „antivandal" lavičkami. „Jsou tu rozmístěné po lesoparcích, na Lázeňském vrchu a u tenisových kurtů. Obyvatelé jsou s nimi spokojeni a byť byly trochu dražší, vyloženě si tento model vyžádali," vysvětlil Rejnart. Celou opravu schodů a parku platilo město ze svého.



Ač jsou povětšinou všichni nadšení, největším problémem při rekonstrukci byly sousedské vztahy. „Původně měla být v projektu ještě podesta s odpočinkovým výklenkem. Tu si nepřáli mít místní obyvatelé naproti své brance. Podobný případ byl, když jsme tu umisťovali lavičky,“ zakroutil hlavou Rejnart a připustil, že ho to rozzlobilo, protože stavební společnost sousedy uposlechla a umístila sedadla blíže k sobě. „Bohužel mi firma nedala vědět a již nainstalované lavičky jsem nechtěl vytrhávat z betonu, takže zůstanou, jak jsou,“ povzdechl si.

Lidem v okolních domech vadí také světlo, jimiž jsou schody nyní ve večerních hodinách osvětlené. „Osvětlení tak budeme ještě opravovat, i když vypadá velice hezky,“ upřesnil místostarosta. Další elektronika bude v podstavci, na nějž se umístí socha s klecí, z níž vylétávají racci.



Město spolu s Fero Feničem plánuje slavnostní odhalení celé expozice. Ve hře jsou dva termíny. Jeden připadá na konec července, kdy se ve Starých Splavech tradičně koná pouť. Právě tehdy totiž místem prochází průvod v čele s jezerní královnou, který ji zahajuje. Druhá varianta je v září, aby se mohli zapojit studenti Základní umělecké školy v Doksech. Sám režisér tuto akci považuje za začátek rozsáhlejšího projektu a je připravený darovat další sochy.