Loni se turnaj na Českolipsku nekonal. Přesunut byl do Říčan u Prahy poté, co redaktor Českého rozhlasu Artur Janoušek odkryl údajné podvody s dotacemi prezidenta Českého tenisovém svazu (ČTS) Ivo Kaderky a šéfa dozorčí rady svazu Vojtěcha Flégla. Vedle nich jsou stíháni také tajemník svazu Jakub Fastr, vedoucí ekonomického oddělení Hana Baierová a bývalý přední deblista Daniel Vacek, který trénuje daviscupového reprezentanta Tomáše Macháče.

Odebrání turnaje odstartovaly hovory jeho ředitele Ronalda Wawrečky s novinářem ČRo. Podle Janouška Vojtěch Flégr obeslal všechny významné tenisové funkcionáře v celém Česku s esemeskou: „Telefonní číslo Janoušek nebrat!“.

Ronald Wawrečka tuto informaci potvrdil. „Artur Janoušek se mě snažil kontaktovat a já to nezvedl. Pokyn v esemesce jsem poté skutečně s telefonním číslem dostal. Pan redaktor mě urgoval, znal jsem jeho telefonní číslo a bylo mi to hloupé, tak jsem s ním začal komunikovat a tím to všechno začalo,“ zavzpomínal Wawrečka.

Dotazy si nechal poslat e-mailem a objevila se mezi nimi informace, že v roce 2021 poskytl ČTS na turnaj Macha Lake Open dotaci 2 miliony korun a v roce 2022 1,8 milionu korun, a to v obou případech Fléglovu spolku Orel Jednota Praha – Balkán. Skutečný příspěvek z tohoto spolku do turnaje byl však významně nižší.

Organizátoři Macha Lake Open si poté dopisovali s Českým tenisovým svazem přes datovou schránku a vše nakonec vyústilo v odebrání tenisového turnaje, a to i přesto, že už byly nasmlouvané firmy, které měly turnaj pořádat, a dotace už byly rovněž schválené.

Správce tenisových kurtů z areálu, kde má turnaj probíhat, je rád, že se do Starých Splavů sportovní podnik vrací. „Je dobře, že se obnovuje tradice, protože tu Macha Lake Open dva roky nebyl a pana Wawrečku jistě stojí hodně úsilí ho sem nazpět dostat. Doufám, že se to podaří, bude fantastický a opět nastartuje mladým hráčům jejich kariéry,“ uvedl.

Také předseda tenisového oddílu Staré Splavy Martin Kec se na turnaj těší. „V tenisovém klubu máme radost, že se Macha Lake Open vrací k Máchovu jezeru a že historie dlouholetého turnaje zůstane zachovaná. Pomalu se začínáme připravovat,“ potvrdil.

Nejprve se musí dát kurty do stavu, který vyžaduje ITF (Mezinárodní tenisová federace). „Zároveň dáváme dohromady týmy dobrovolných brigádníků, zametačů, lajnových rozhodčí a tak dále. Za to jsme jako tenisový oddíl zodpovědní,“ vysvětlil předseda.

Peníze shánějí od sponzorů

Hlavním problémem však stále zůstávají peníze, které byly na počátku toho všeho. Národní sportovní agentura totiž vyzvala svaz, aby do poloviny dubna vrátil část dotace ve výši 29,7 milionu korun, protože ji v roce 2021 použil v rozporu se stanoveným účelem. Český tenisový svaz je tedy bez prostředků a sehnat je je nyní úkolem pro organizátory.

Jeden z nich, Petr Vidner, to potvrdil: „Český tenisový svaz nám žádnou podporu nedá. Musíme obeslat veškeré naše sponzory a podporovatele a sehnat dostatečný objem peněz na pořádání turnaje. To je alfa omega toho, co je pro turnaj nyní nejdůležitější,“ vysvětlil s tím, že turnaj je pořádán s podporou Českého tenisového svazu, který musí žádat ITF o schválení programu a o schválení této akce vůbec.

Budoucnost však vidí Vidner optimisticky. „Věříme, že v dalších letech nás zase Český tenisový svaz podpoří. Národní sportovní agentura se nechala slyšet, že když na valné hromadě v červnu vše proběhne správně, tak obnoví financování svazu,“ předeslal.

Podle Jana Stočese, který je nyní pověřený vedením Českého tenisového svazu místo Ivo Kaderky, je Kaderka stále prezidentem, neboť o jeho odvolání může rozhodnout pouze mimořádná valná hromada, která byla svolána v nejbližším možném termínu na 6. června 2024.

„Já jsem byl 1. dubna pověřen vedením svazu, aby byly zajištěny jeho základní funkce, chod sportovních soutěží, jednání s NSA či příprava turnajů, jako třeba zmíněného Macha Lake Open. Pověřen jsem byl jako sportovní ředitel, který má k výše popsané problematice nejblíže,“ zdůvodnil Stočes, proč byl zvolen právě on.

Osobní nasazení za turnaj se podle Ronalda Wawrečky vyplatilo. „Kauza pánů Kaderky a Flégla mne připravila o hodně iluzí, klidný spánek, trochu peněz, ale především chuť se ve prospěch sportu jakkoliv angažovat. Na druhou stranu jsem se ale přesvědčil, že zdánlivě marný boj za správnou věc může mít smysl, a ty osobní útrapy za vrácení turnaje na Českolipsko prostě stály za to,“ uzavřel s úlevou.