Nekvalitní internet. Skoro všude po republice je dnes již internet veden přes optické kabely a sem to z nějakého důvodu zatím nedotáhli. Spolu s vedením města Doksy se poslední dobou více snažíme oslovit příslušné úřady a ministerstva, aby se i tento nedostatek co nejdříve vyřešil, ke spokojenosti jak místních obyvatel, tak i nás návštěvníků a turistů, kterých sem především v letních měsících zavítá na tisíce.

Bývalá tenistka Helena Suková si Staré Splavy oblíbila jako svou odpočinkovou destinaci, stejně jako režisér Fero Fenič.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekPoznávají vás lidé na ulici?

Jak jsem zmínila, jezdím sem už od 80. let minulého století, takže s většinou místních se známe. Samozřejmě, že moji tenisovou kariéru si pamatuje spíše ta starší generace, nicméně je důležitější, když vás lidi mají rádi jako člověka, a ne jen jako legendu sportu.

Setkáváte se s místními a angažujete se v tomto směru nějakým způsobem?

Po těch letech tu znám hodně lidí. Možná ne vždy jménem, ale od vidění určitě. Jak do Starých Splavů teď jezdím častěji, chtěla bych, aby se pro místní občany organizovalo více akcí přímo tady ve městě. Jsem ráda, že díky spolupráci s Komunitním centrem v Doksech již proběhla první přednáška, které se účastnilo přes 50 občanů jak ze Splavů, tak z Doks. Další je plánována na 20. června a věřím, že se podaří pokračovat i do budoucna.

Dotkla se vás nějakým způsobem kauza Kaderka? Podle policie prezident tenisového svazu Ivo Kaderka a další svazoví funkcionáři zneužívali peníze, které svaz dostával od státu a ty používal na pořádání tenisových turnajů.

Tenis samozřejmě stále sleduji a přeji tomu českému, aby se podobné kauzy již nikdy neopakovaly.

S jedním tenisovým turnajem jste také dost spjatá. Stála jste u zrodu Macha Lake Open?

Historicky se ve Starých Splavech hrával mezinárodní ženský turnaj ITF s názvem Mácha Lake Satelit s dotací myslím 10 tisíc dolarů. Dlouhých 15 let se tento populární turnaj konal a já bývala jeho patronkou. Ředitel turnaje poté už pokračovat nechtěl, a tím turnaj skončil. Po delší době, kdy se ve Splavech nic podobného nekonalo, jsem se náhodou při tenisové čtyřhře seznámila s panem Ronaldem Wawrečkou, velkým tenisovým nadšencem a fandou, a stále také aktivním tenistou.

A Ronald Wawrečka je nyní ředitelem turnaje, že?

Povídali jsem si a přišla řeč i na turnaj, který se zde kdysi konal. Ronalda jsem předem varovala, že vůbec nebude jednoduché mezinárodní turnaj, i v konkurenci jiných turnajů v Evropě, organizovat. Ale jeho fandovství tenisu zvítězilo, a myšlenka podpory pro mladé nadějné hráčky, které díky domácímu turnaji mají šanci získat potřebné body do světového žebříčku, se začala po 10 letech pauzy opět realizovat. Dokonce se během pár let dostáváme až k letošnímu ročníku Macha Lake Open, který má dotaci 60 000 USD a tím vyšší kategorii a možnost získávání více bodů do žebříčku WTA.

To se také odrazilo i na obsazení turnaje. Jaká bude kvalita?

Mohou přijet i hráčky z lepších míst světového žebříčku, protože když je turnaj s dotací nižší, tak se ho tyto hráčky účastnit nesmějí. Turnaj byl a stále je oblíbeným podnikem a hráčky, které se účastnily na něj dodnes rády vzpomínají. Za zmínku určitě stojí jména tenistek, které ve Splavech turnaj v minulosti hrály, či ho dokonce vyhrály: Krejčíková, Siniaková, Hradecká, Nosková, Bejlek, Hlaváčková a další. Pro letošní rok se dokonce domlouváme s Lucií Šafářovou, že by se stala hrající ambasadorkou Macha Lake Open.

Vy jste stále ambasadorka turnaje?

Během všech šesti let konání MLO jsme s bratrem Cyrilem ambasadory byli. Vloni se bohužel turnaj nekonal, kvůli neshodám s Ivo Kaderkou, a nakonec byl týden před zahájením tenisovým svazem přeložen k jinému organizátorovi do Říčan. Letos, kdy se v únoru zcela změnila situace na Českém tenisovém svazu, se pan Wawrečka opět vydal do práce za znovu uspořádání MLO. Klobouk dolů, fandím mu, ale starosti s tím vším kolem mu vůbec nezávidím.

Mácha Lake Open ve Starých Splavech. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Čejka JiříSnažila jste se turnaj ještě nějak podpořit?

Od počátku jsme společně vymýšleli různá zpestření a vylepšení atraktivity nejen MLO turnaje, ale i turnajů s ním postupně propojovaných.

Takže jste v podstatě stála u zrodu turnaje?

Možná s nápadem a občas nějakou poznámkou, připomínkou, radou a hlavně fandím, aby vše klaplo, tak jak má a hráčky se sem rády vracely. Veškerá práce a rozhodnutí ale nakonec stejně leží na bedrech pana Wawrečky a jeho týmu.

Pracujete jako psycholožka. Pomohla vám sportovní kariéra při této práci?

Určitě mi dala zkušenosti, které mohu využít v pohovorech s klienty, kdy probíráme jejich situace a trable a snažíme se společně hledat východiska a směr, který pro ně bude nejvhodnější. Kombinace zkušeností ze sportu, života mimo něj, ze studia či práce s klienty je výhodou pro kvalitu mé práce, které se věnuji skoro patnáct let.

Co je nejdůležitější, aby se člověk stal stejně úspěšný sportovec, jako jste byla vy?

Musí se sejít hodně věcí. Musí tam být talent, píle, morálně volní vlastnosti a tým lidí, včetně spolupracujících rodičů, kteří vás podporují, dávají vám rady, pomáhají vám posouvat se výkonností výše. Určitě vás to musí bavit. Dovolím si tvrdit, že výše se dostávali a dostávají sportovci, pro něž jsou hnacím motorem tituly, než ti, pro které jsou hnacím motorem výdělky.

Já si vždycky říkám, jak to ty maminky dělají, jejichž děti už například od 3 let sportují. Já jsem vždy podlehla záchvatům nechuti svého dítěte a skončili jsme. Říkala jsem si, že by to měla být přeci zábava…

Pro rodiče je složité zařídit to tak, aby to dítě bavilo, zlepšovalo se, ale na druhou stranu, aby ho člověk neutavil. Zkrátka najít tu správnou střední cestu. Ono to není jenom u sportu, je to i u vědy, hudby a podobně. Všude se dočtete o těch, co začali od malička a dokázali to. Ale to je jeden z tisíce nebo ze sta tisíců. Nikde se nedočtete o těch, co je to přestalo bavit v deseti, patnácti, protože už mají za sebou šest, deset let dřiny. Nebo těch, co započali se sebepoškozováním, co mají anorexii a všechny možné problémy do zbytku života, protože byly do něčeho tlačení a vyvíjející organismus na to nebyl připravený, prostě se ty tlaky jedince samotného a jeho okolí nedaly vydržet.

V kolika letech jste začala s tenisem vy?

Rodiče byli úspěšní vrcholoví tenisté, potom i uznávaní trenéři, tak jsme na tenise trávili spoustu času. Naštěstí byli naši rozumní a nikdy jsme s bráchou v nejmenším nepocítili, že by nás do tenisu nutili, nebo že bychom museli vyhrávat. Každopádně základy, techniku a pojetí našeho tenisu jsme získali právě především od mamky Věry a i táta se na našem sportovním růstu podílel. Právě proto bude ten nově budovaný dům ve Splavech nést název Vila Věra - na památku naší zesnulé maminky.

Co děláte ve zbytku volného času?

Mám doma čtyři kocoury, dva psy a k tomu jednu kočku u kamarádky. Jak jsem posedlá těmi tituly a sama už nic nevyhrávám, tak jezdím po výstavách se zvířaty. Mám hodně kamarádů z různých odvětví. Zkoušela jsem hrát hokej, teď hraju ping pong. Tělo už mi nedovoluje sportovat naplno, ale trochu sportu být musí. Snažím se dělat věci, které mě baví a vyhýbat se tomu, co mě nebaví.

Pracujete v centru duševní pohody Modrá laguna, kde je primářem obžalovaný psychiatr Jan Cimický. Státní zástupce ho obžaloval ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. Případy se mají týkat jeho pacientek. Co si o jeho kauze myslíte?

Já doufám, že to pro něj dopadne dobře, protože ho potřebuji jako odborníka pro klienty. Víc k tomu říct nemohu.