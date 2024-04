Všechno začalo vlastně úplnou náhodou. Jirka se původně pustil do lyžování, a protože je ve Špindlerově Mlýně vyhlášená základní škola, která Jirkovi sedla, rodiče původně z Prahy, přesídlili tam. Když počasí přálo, trávili dny na Máchově jezeře , kde Jirka začal zkoušet jachting. Do radostného sportování však přišel covid a s ním izolace. Vleky se zavřely, ale jachting měl stále zelenou. Jirka se tedy přeorientoval na vodní plochu.

Byla zima, teploty jen okolo nuly a pršelo, ale nic naplat. Na vodu se stejně muselo a čtrnáctiletý Jiří Tomeš se doslova těšil. V sobotu 20. dubna totiž probíhal na Máchově jezeře jachtařský závod Noprosu Cup, v němž v kategorii pro závodníky od 15 let zvítězil. Člen Jachtklubu Česká Lípa se už stal několikrát mistrem republiky a sbírá úspěchy po celém světě. Je například mistrem Polska do 13 let a v současné době se pyšní vedením Evropského poháru, když si přivezl zlato z Portugalska a bronz z Mallorky .

Sportu se věnuje každý den přibližně tři hodiny. „Vloni jsem strávil asi 200 dní na vodě,“ upřesnil sportovec. Trénuje převážně v zahraničí. Jezdí do Itálie na Gardské jezero, ale i na španělskou Mallorcu nebo do Portugalska, kam se nyní zase chystá. „Na Mallorce jsme byli tři týdny, příští týden pojedu do Portugalska,“ upřesnil šampion.

Jachting by bez nadšení rodičů provozovat nešlo. Není nutné mít svou loď, ale spotřební materiál, jako jsou například plachty a další náklady (cestovné, ubytování, oblečení a startovné), si již závodníci platí. I když kluby často přispívají a obvykle poskytují trenéra.

Sport snoubí se vzděláváním dobře. Přístup základní školy ve Špindlerově Mlýně si nemůže vynachválit. „Je to tam opravdu dobré. Buď mám on-line doučování, nebo mi učitelé dají hodiny přímo ve škole, když tam po delší době přijdu,“ vysvětlil mladý závodník s tím, že vše co zameškal, si tak může snadno doplnit. Učitelé vycházejí sportovcům vstříc, vzhledem k lokalitě jich tam není málo.

Zatímco některé děti mají na cestách rodičovský doprovod, Jirka jezdí sám. „Poprvé jsem byl sám v Německu, když mi bylo osm,“ řekl sportovec. Když dovršil 12 let a bylo možné, aby nastoupil do letadla sám, okamžitě odletěl na závody do Turecka. Trenéra potkal až na letišti v Bodrumu.

Jiří Tomeš.Zdroj: Karolína AntošováJeho maminka Karolína Antošová vysvětlila, že se s ostatními rodiči střídají a vždycky je někdo z nich na blízku. „Většina rodičů jsou jachtaři. My jsme trošku výjimka. Jirka je první jachtař v rodině, a my k tomu přišli náhodou, ale většinou tam děti mají své rodiče. Ti tím žijí. Sami jezdili na lodi. Jachting je pro ně celý život,“ uvedla s tím, že rodiny mají většinou obytná auta, s nimiž děti doprovází.

Za to, že si Jirka zvolil jachting, je však vděčná. „Je to skvělý sport. Dítě pochytí neskutečné věci. Na té vodě se naučí samostatnosti, rozhodnosti, pozná, co je pud sebezáchovy, pochopí fyzikální zákonitosti a přisvojí si fair play,“ rozplývá se.

„Dětem to otevře obzory, najdou si kamarády po celém světě. Může to být překvapivé, ale děti jsou soupeři na vodě a kamarádi na břehu. Jezdí nejen proti sobě, ale hlavně proti živlům,“ usmívala se nadšená maminka.

Vloni zakončil svou kariéru na lodní třídě Optimist, na níž na Máchově jezeře začínal. Ta je nejrozšířenější třídou na světě s největším zastoupením soutěžících. Vyrostl a je schopen závodit se staršími jachtaři. Za svůj největší momentální úspěch považuje 8. místo v kategorii do 16 let na mistrovství Evropy ve slovinské Izole.

Jeho rodina si však více považuje 10. místa v loňském Garda Meetingu. „Ono to zní divně desátý, ale bylo to z 1055 lodí. Je to regata s největším počtem závodníků a je předzvěstí mistrovství světa,“ vysvětlila hrdá matka.

I tentokrát se totiž vítěz tohoto závodu stal mistrem světa. Stane se jím někdy českolipský jachtař?