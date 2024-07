„Pro mě jako pro světoběžníka je nelogické, že se nemohu projít kolem Máchova jezera. Že tu je v cestě oplocený prostor, který má v pronájmu jachtklub,“ zapřemýšlel režisér Fero Fenič v rozhovoru pro Českolipský deník.

Dle známého umělce by bylo možné promenádu zhotovit bez jakékoliv újmy pro spolek, jen by stačilo posunout plot a trochu dobré vůle, aby se neuzavíralo celé nábřeží. „V jakémkoliv evropském přístavu stačí malý výběžek a branka, aby se k lodím nikdo nedostal a jsou to mnohonásobně dražší plavidla,“ pokrčil rameny.

Myslí si, že by to Splavům velmi pomohlo a i nakonec jachtklub by z toho profitoval. „Jachtkub má na místě restauraci, takže by ji mohl na promenádu napojit a jistě by tam chodilo víc lidí. Mohou tam provozovat kavárničku, z které by měli zisk,“ zauvažoval.

Na úkor spolku by to tak nebylo. „Kdyby někdo přemýšlel v tom duchu, že to nemusí být újma, ale logické gesto vůči veřejnosti, vůči majetku nás všech, protože pozemek je obecním majetkem a zároveň podpora jejich činnosti, na nichž mohou vydělat,“ řekl.

Deníkem oslovení obyvatelé Doks a Starých Splavů na to nemají jednotný názor. Jaroslava Kofroňová si myslí, že by promenáda resortu pomohla a k jachtingu by to přilákalo další talenty. „Tam by to bylo hezké. Promenáda, proč ne, ale co ti jachtaři, někde musí být,“ zeptala se řečnicky. „Je to dobrý nápad. Pozvedlo by to prestiž, přilákalo turisty a třeba i inspirovalo někoho dalšího k pořízení jachty,“ odpověděla si s úsměvem.