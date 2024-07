I Martin Roubal z Krkonoš je pravidelný návštěvník. Na pláži si dopřál pivko. „Pivo tady mají vynikající. Plzeň byla výborná. Říkali jsme si, že bude asi lepší než v hospodě, protože je ve vsi hrozně málo lidí. Takže tady budou mít asi větší výtoč než v restauracích v okolí,“ usmál se. Vysvětlil, že s manželkou jezdili několik let do nedalekého hotelu Port a i letos se ubytovali kousek nad jezerem.

Také Alois Boušek z Litvínova není na pláži ve Starých Splavech poprvé. Byl v Moravském krasu a s rodinou právě projíždí republiku. „Koupání nic moc. Dá se, ale mohlo by to být lepší,“ narážel na skutečnost, že voda má sníženou kvalitu a je nutné se po koupání osprchovat. „Na výlety je to tu výborné, krajina a příroda jsou super,“ uvedl. Poznamenal, že oproti minulosti se mu zdá, že v letovisku letos ubylo turistů.

Simona Králová, která si přišla dát na pobřeží kávu, byla ve Splavech i vloni. „Moc se nám tu líbí. Jezdíme sem každý rok a je to tu fajn. Navštěvujeme i Doksy a vůbec celé okolí Máchova jezera ,“ uvedla mladá maminka.

„O víkendu chodí více lidí, ale oproti minulému roku je to horší. Hodně rekreantů navštěvuje pláž od pátku od neděle, ale od pondělí do čtvrtka je to slabé,“ uvedl mladý muž.

Přímo na pláži jsou k dispozici tři možnosti občerstvení, dva stánky a jedna pizzerie. Kryštof Římánek spoluvlastní kiosek, který nabízí výhradně nápoje. Lidé si u něj nejčastěji dávají ledovou kávu, stojí 130 korun. „Jsou v ní dva šoty kávy, našlehané mléko, zmrzlina a šlehačka. Dále si u nás návštěvníci dopřávají alkoholické mojito za 150 a nealkoholické pak za 110 korun. Máme také tři druhy domácích limonád: malinu, pomeranč a marakuju za 85 korun,“ popsal sortiment.

Kromě sycených nápojů si děti dávají i Kubíka nebo ledovou tříšť, půllitr za 60 korun. S prázdnou neodejdou ani pivaři. K dispozici je plzeň za 70 korun půllitr. Všechny míchané drinky kromě mojita vyjdou na 140 korun. „Máme i točené prosecco. Do něj dáváme dochucovadla značky Monin, a to jahodu, broskev nebo levanduli a dozdobujeme ho,“ pochlubil se ještě Římánek.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Přiznal, že v pracovních dnech obchod moc nekvete. „Přes týden je to slabší. Musí být sluníčko, alespoň 25 stupňů. O víkendu je to znatelně lepší,“ pokrčil rameny. Uživit se tím podle něj dá. „Čekali jsme to lepší, ale jsme spokojení,“ usmál se.

Pizzerie kromě základního sortimentu rovněž nabízí míchané nápoje. Nejdražší je mojito za 165 korun a nejlevněji vyjde skinny bitch (vodka, soda, limetka) za 140 Kč. Dětské jazýčky potěší ledová tříšť a zmrzlina. Ty stojí v rozmezí od 40 do 50 korun podle velikosti. Pizzař Michal Hofman uvedl, které ze sýrových delikates jdou nejvíce na odbyt. „Pizza Quattro Formaggi, salámová a saláty. Máme tu také výborný naložený gravlax z lososa,“ vysvětlil. Upřesnil, že se jedná o maso několik dní naložené v soli, cukru a limetkové šťávě s koriandrem.

Další možností občerstvení jsou grilovaná kuřata. Celá pečínka vyjde na 280 a polovina na 150 korun. Stánek dále nabízí langoše, bůček nebo klobásu za 100 korun, tortillu a hermelín za 130 a párek v rohlíku za 40 korun. Za půllitr točeného piva zákazníci zaplatí 45, za Kofolu 40 a za vodu 25 korun.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Pláž ve Starých Splavech se po dlouhých letech pronájmu vrátila do správy města. Pláž má po dlouhých letech pronájmu na starosti město. „Vedení zřídilo příspěvkovou organizaci Technické služby města Doksy, tato organizace obhospodařuje všechny pláže,“ uvedl jejich správce Aleš Zumr. Společnost nabízí paddleboardy, lehátka se slunečníky a šlapadla. „V současné chvíli máme asi patnáct kusů paddleboardů. Nyní jsme zprovoznili několik šlapadel,“ uvedl.

I on přiznal, že o víkendu je na pláži podstatně živěji. „Paddleboardy a lehátka jsou plně obsazené. O víkendu nám lidé nechávají telefonní číslo a my jim na zavolání říkáme, kdy mohou přijít,“ uvedl. Před třemi týdny také organizace zprovoznila hotel. Jeho vytíženost je přibližně 80 procent.

„Na příští rok máme v plánu zprovoznit klouzačku. Musíme udělat úpravy, aby prošla revizí. Letos už to nestihneme. Pláž jsme oficiálně přebrali 16. dubna, a to už bylo dost těsně před sezonou,“ vysvětlil správce.

Ostatní atrakce, které na pláži zůstaly po předchozím nájemci, jsou nepoužitelné. „ Zprovoznili jsme asi tři šlapadla. Ostatní byla tak rozbitá, že už je nešlo opravit. Co se týče vodních hradů a dalších atrakcí, které tu bývaly, tak ty byly rovněž technicky nevyhovující,“ uvedl Zumr.

Zda město zainvestuje a pokusí se atrakce alespoň částečně obnovit, se uvidí až po letošní sezóně. „Vyhodnotíme návštěvnost, využití sportovního vybavení, lehátek a řekneme si plány na příští rok,“ vysvětlil pracovník města.