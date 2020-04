/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Českolipsku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starosty Kunratic u Cvikova Michala Iwanejka.

Starosta Kunratic u Cvikova Michal Iwanejko. | Foto: archiv

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

V současné době žádné zásadní problémy, které by výrazně ovlivňovaly dění v obci, nemáme. Obdobně, jako jiné obce v této době, se snažíme maximálně uplatňovat vládní nařízení a zajistit dostatek ochranných prostředků pro naše obyvatele. Z dlouhodobého hlediska bude asi největším problémem snížení daňových příjmů, což se promítne do plánovaných investic a připravovaných projektů.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Ocenění a pochvalu si zaslouží celá řada lidí, kteří v této složité době nemyslí jen na sebe a své rodiny, ale ochotně pomáhají těm, kteří to potřebují. Zvláštní poděkování patří dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří pro všechny obyvatele obce ušili látkové roušky a v jejich výrobě stále pokračují.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Liberecký kraj v čele s hejtmanem Martinem Půtou je pro nás v této době neocenitelným partnerem, který pro nás zajišťuje širokou škálu věcí od informací a metodické pomoci až po zásobování ochrannými prostředky. A aktivity vlády? Kromě zasílání nových a nových nařízení mě bohužel nic nenapadá.