Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

Nyní je největším problémem předpokládaný propad daňových příjmů o cca 20 procent, což je v našem případě bezmála 24 milionů korun. Jinak si myslím, že ve městě po dobu nouzového stavu nenastaly žádné problémy na rozdíl od některých jiných obcí jako například Litovel.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

U nás bych nejvíce ocenil dobrovolníky, kteří na začátku nouzového stavu šili roušky pro obyvatele a roznášeli informační letáky po městě. Dále kolektiv sociálních služeb města Mimoně a sociální odbor města Mimoně, kteří společně koordinují pomoc seniorům ve městě.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Musím říci, že vláda i kraj asi dělají, co je v jejich možnostech v nynějším stavu. Rychle jsme dostali dezinfekční prostředky, které jsme následně distribuovali do zdravotnických zařízení, míst s vyšší kumulací lidí a ostatních obcí, jak je naší povinností dvojkové obce. Zde jsem byl trochu nemile zaskočen rozhodnutím kraje, kdy k distribuci nanofiltrů využíval kraj místo dvojkových obcí, jak to má být správné, obce Svojkov a Zákupy, protože si asi myslel, že Mimoň, Nový Bor a Česká Lípa toto nezvládnou. Zde si spíše kladu otázku, zda to nebylo politické. Úsměvné bylo, když půl okresu jedna obec zavážela trambusem. Mně jako policistovi, který sloužil pomalu 17 let, to přišlo úsměvné, co ti politici kvůli zvolení dokáží vymyslet. K vládě mám jen jednu otázku. Zda občanům sdělí, co budou dělat s devizovými rezervami ČNB, kde je uloženo kolem 133 miliard euro a zda část těchto peněz využijí ve prospěch státu. Nikdo o tom zatím nemluví.