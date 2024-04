Ve funkci starosti jsem si uvědomil, že nejsem pánem nad mnoha věcmi, které se ve městě dějí. Příkladem jsou právě brownfieldy. To je tak trochu naše stigma po divoké privatizaci z devadesátých let minulého století, po níž nám zůstala mementa v podobě několika zchátralých objektů. Ty nám teď padají na hlavu, protože je tehdy majitelé využili třeba jako zástavu na úvěr či o ně nejeví zájem, přeprodávají je, nemají finance na opravy. Jsou v soukromých rukách, nemůžete nic. Přesto se snažíme být s nimi v kontaktu a přesvědčovat je k rekonstrukci. Tím asi nejkřiklavějším příkladem je bývalá restaurace Pošta na náměstí.

Novému Boru ubývá počet obyvatel, přiznal starosta města Jaromír Dvořák. „Ono je to přirozené, celá řada lidí staví rodinné domy v okolních obcích, například ve Skalici. My chceme mít byty, které by byly kvalitní a které by sem přilákaly další občany,“ plánuje.

Co se například bude dít s areálem bývalé mateřské školy?

Jako u jiných brownfieldů ve městě se jedná o soukromý pozemek. Činí nám velké potíže, schází se tam bezdomovci a narkomani. Do toho to tam prolézá mládež. Snažíme se být ve spojení s vlastníkem, po dohodě s ním tam zajíždí městská policie. Pokud víme, vlastník tu má zájem postavit dva bytové domy. Ale jak už jsem říkal, jde o soukromý majetek, do něhož město nemůže zasahovat.

Další brownfield na území města je prostor bývalé sklárny. Jaká je situace tam?

Je to stejný případ. Bývalá sklárna Zahn je v soukromém vlastnictví. Navíc jsou tu případné záměry komplikované ekologickou zátěží. A opět, ač se tam střídají vlastníci, snažíme se s nimi nějakým způsobem jednat.

Zmínil jste, že Novému Boru ubývá obyvatel. Na sídlišti Rumburských hrdinů se mají stavět nové bytové domy, pomůže to tento trend zastavit?

My bychom byli rádi, aby u nás lidé nejen zůstávali, ale také se přistěhovali noví. Musíme jim nabídnout bydlení. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec projevilo zájem postavit na sídlišti Rumburských hrdinů dva pětipodlažní bytové domy s družstevními byty. Město by mělo poskytnout pozemek a za to recipročně získat několik bytů do svého fondu. Ale chtěl bych zdůraznit, že jsme na začátku a nic není rozhodnuto.

Proč půjde zrovna o družstevní byty?

Jde o finančně dostupnější cestu, jak získat bydlení. Obecně družstvo dosáhne na hypotéku za mnohem výhodnějších podmínek než běžný člověk, splátky družstevního podílu tak bývají nižší a mohou být rozložené na delší období. Zájemci nebudou vlastnit byt, ale družstevní podíl, který je normálně obchodovatelný a hodnotově odpovídá danému bytu.

Uvažuje město i o další bytové výstavbě?

V naší režii chceme postavit bytový dům v Nemocniční ulici na místě „domu hrůzy“, který jsme nechali odstranit v roce 2018. Za zhruba třicet milionů korun by tam mělo být deset bytových jednotek z toho čtyři bezbariérové. Měly by tam být dva byty 3+kk a potom menší byty, 1 +1, 2+ 1. Počítáme, že by to byly byty startovací a že potom, co zmizela ta hrůza, co tam byla, by to lokalitu zvelebilo. Ale i o těchto věcech musí rozhodnout zastupitelstvo.

Co vás v Novém Boru trápí úplně nejvíce?

Daleko rychleji bych chtěl investovat do oprav stávajícího majetku města, který má hodnotu zhruba miliardu a půl, to znamená do oprav silnic a především komunikací. Pak bych byl rád, abychom uskutečnili investiční záměry jako například výstavbu nového koupaliště. Ten si občané vybrali v anketě a doufám, že zastupitelé dají těmto věcem zelenou.

Jak to s novým koupalištěm vypadá? Už máte termín, kdy se začne stavět?

V současnosti probíhá inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení. Od TJ Jiskra jsme převzali pozemky do vlastnictví města. Pokud nenastanou komplikace a zastupitelé realizaci schválí, jsme schopni začít na sklonku roku 2025.

Co se naopak splnilo z předsevzetí, které jste měl, když jste do této funkce vstupoval?

Osobně zastávám názor, že městské peníze by v každém případě měly směřovat do rozvoje města a jeho infrastruktury. A jsem rád, že to, co jsme si v investicích doposud předsevzali, to jsme také dokončili.

Můžete uvést konkrétní příklady?

Nový Bor je jedním z měst, která v 70. letech minulého století doplatila na vynucené bourání historické zástavby kvůli nové panelové. Proto osobně za nejdůležitější považuji dokončenou rekonstrukci téměř celého středu města, jenž bylo ještě před několika lety pouze jedním velkým odstavným parkovištěm. Místo něj se nám podařilo vytvořit důstojné centrum hodné dvanáctitisícového města. Za vydařenou mám i rekonstrukci sto let staré smuteční síně na Lesním hřbitově, kterou jsme rozšířili o přístavbu. Tady budeme letos navazovat novou stavbou, kde bude zázemí pro správce hřbitova a sociální zařízení pro návštěvníky hřbitova.

Podařilo se zrekonstruovat i nějaká novoborská školní zařízení?

Máme v podstatě opravené všechny školky, takže v nich máme dostatek míst, to se týká i základních škol. Díky rekonstrukci vily v Kalinově ulici, kde sídlí jedna z mateřských škol, tam novoborská nezisková organizace „Rodina v centru“ provozuje dětskou skupinu pro děti od jednoho roku, na níž navazuje oddělení MŠ pro děti od dvou let v přízemí. Vyšli jsme tak vstříc maminkám, které se chtějí, popřípadě se z ekonomických důvodů musí, vrátit do práce.

Opravovat se má i dětské centrum v Arnultovicích, co tam všechno bude?

Objekt u základní školy v Arnultovicích, odkud se odstěhovala posilovna, chceme přetvořit na multifunkční centrum. Využívat by ho měla samotná škola, ale také by tu měla Rodina v centru provozovat mateřské centrum a dětskou skupinu. Jde o investici za zhruba 11,6 milionů korun. Práce zahrnují například rekonstrukci elektroinstalací, zateplení střechy, zateplení podlah, úpravu vytápění a výměnu střešní krytiny, bezbariérové úpravy, vybudování kuchyňky a celé řady věcí, které by dětskému centru a zároveň jakési malé aule pro základní školu Arnultovice mohly sloužit.

Jak jste na tom ve městě s opravami chodníků a dalších povrchů v ulicích? To je časté téma mezi místními lidmi.

Letos jsme vyčlenili v rozpočtu poměrně velké částky na rekonstrukci a opravu komunikací a chodníků. V současnosti už například probíhá předláždění frekventovaného chodníku u polikliniky v ulici Dvořákova. Připravujeme kompletní rekonstrukci povrchu ulice Žižkova za 1,6 milionu korun. Opravy ale plánujeme i v dalších částech města. Ovšem často nám v rekonstrukci brání stav inženýrských sítí, kdy nám například energetici neumožní sundávání vrchního napětí, abychom mohli rekonstrukce komunikací provádět ve větším rozsahu.

Je něco, co se vám nepodařilo zrealizovat?

Podařilo se nám kompletně zrekonstruovat místní hasičárnu, dobrovolní hasiči disponují vozovým parkem a dalším potřebným vybavením, které nemá ani HZS. Ale už 12 let se snažím o to, aby u nás byla i profesionální jednotka HZS. Na to má Nový Bor se svými výškovými budovami a horkými provozy podle poplachových plánů a počtu výjezdů (vloni jich bylo 277) nárok. Krajští ředitelé HZS se však střídají a někdy tomu jsou nakloněni, jindy ne.

Podobný případ je asi také výjezdní centrum Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje pro region Novoborska, že?

Ano, dlouhodobě o něj usilujeme. Ale to opět záleží na kraji. My tu prozatím zajistili, že defibrilátor má kromě městské policie i knihovna a další organizace tak, aby ho v případě třeba potřeby dokázaly použít.

Někteří obyvatelé si myslí, že dáváte málo peněz na kulturu. Co jim vzkážete?

Jako město dáváme zhruba 12,3 milionů korun na kulturu jako takovou. Vedle toho máme Kulturu Nový Bor, s.r.o., což je městská společnost, která hospodaří s dalšími finančními prostředky. Pro město naší velikosti je velmi finančně náročné udržet v chodu divadlo, které je v podstatě na každé představení vyprodané, kino, jenž má větší návštěvnost, než je průměrná návštěvnost v ČR. Zároveň pořádáme po celý rok celou řadu akcí přímo jako město, například Sklářské slavnosti nebo v letošním roce budou tím hlavním IGS (Mezinárodní sklářské sympozium). Provozujeme Sklářské muzeum, městskou knihovnu. Není toho málo.

Odrazil se na zmíněné částce také všeobecný růst nákladů?

Samozřejmě, už i v zastupitelstvu jsme byli konfrontováni, že jsme oproti minulým letům přidali zhruba 3 miliony korun. Důvodem je nárůst cen pořadů, honorářů účinkujících a podobně. Ceny energií se dostaly do vyšší skupiny DPH, což je zase půl milionu navíc. Touto navýšenou částkou jsme se snažili tyto výdaje pokrýt. A i přestože částka na kulturu zdánlivě velká není, vím, že řada občanů České Lípy k nám jezdí za kulturními akcemi. Do toho musím zahrnout například i vernisáže ve Sklářském muzeu a podobně. Máme tu letní kino. Myslím si, že naše město je svojí kulturou známé. Ale samozřejmě, nezavděčíme se všem.

Co byste si přál do budoucna?

Rádi bychom, aby Nový Bor zůstal tím pěkným podhorských sklářských městečkem, plným zeleně, kterým je. Chceme především to, aby město bylo příjemné pro lidi, kteří tu žijí, ale i pro návštěvníky. S tím souvisí, že musíme i nadále investovat do infrastruktury, ale třeba i do koupaliště, sokolovny. V ní je velký sál, který bychom rádi využívali na společenské akce. Takový prostor nám bytostně chybí, protože naši předchůdci prodali kulturní dům.

Na závěr se chci zeptat na jednu dopravní komplikaci, kterou je úprava silnice I/9 mezi Novým Borem a Svorem. Obyvatele Janova trápí kamiony, kteří přes jejich obec zkracují cestu. Co jim vzkážete?

Silnice I/9 je ve správě ŘSD, silnice přes Janov je krajská. A protože nám to není jedno, tak i když to není v gesci samosprávy, snažíme se s nimi jednat ohledně objízdné trasy. Také jsme si společně se sousední obcí Chotovice nechali změřit poloměry zatáček. Na základě výsledku budeme usilovat o to, aby zkratka přes Chotovice a Janov, který spadá pod nás, byla vyňata z objízdných tras. Respektive že tam nemohou kamiony vzhledem k jejich délce vjet. V případech, kdy je k povolení třeba vyjádření města, snažíme se neudělovat souhlas k průjezdu vysokotonážních vozidel. Například od 2. dubna už nebudou jezdit kamiony Janovem kvůli opravě mostu v Pihelu a pojedou přes Sloup a Nový Bor. Naše město totiž nesouhlasilo s původním návrhem, aby objízdná trasa vedla přes Janov a sousední Chotovice s vyústěním na hlavní komunikaci I/9.