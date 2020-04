/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Českolipsku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starostky České Lípy Jitky Volfové.

Starostka České Lípy Jitka Volfová. | Foto: archiv

Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

V prvopočátcích nás stejně jako ostatní města a obce trápil nedostatek ochranných pomůcek, a to především pro pracovníky v první linii. Museli jsme nejdřív získat kontakty, kde tyto věci opatřit. Po třech týdnech trvání nouzového stavu se však situace již trošku stabilizovala a díky přispění firem, ostatních obcí a měst z ORP, hasičů a mnoha dobrovolníků se nám daří základní potřeby především našich sociálních služeb pokrýt. Vytvořili jsme si svůj systém, podle kterého jedeme a zásobujeme ta místa, kde je to nejvíce potřeba. Zatím bohužel není dostatek dezinfekce a roušek pro všechny obyvatele města, nicméně i v této oblasti děláme pokroky.