„Oceněných pět osobností představuje nejrůznější obory lidské činnosti. Každá je jiná, ale prospěšné jsou všechny. Těší mě, že tyto osobnosti svoji činnost provozují právě v České Lípě, ve prospěch města a nás všech. Jsem vděčná za to, že jim mohu tímto způsobem vyjádřit úctu a poděkovat jim za vše, co pro Českou Lípu vykonali a věřím, že ještě vykonají,“ uvedla Jitka Volfová.

Již tradiční českolipské vyznamenání Poděkování starostky převzaly vybrané osobnosti z České Lípy od starostky města Jitky Volfové. Cenu město předává jednou ročně a to od roku 2002. Městskou trofej letos získaly tři ženy a dva muži. Návrhy a tipy na kandidáty, kteří přispěli k lepšímu životu v České Lípě nebo vykonávají ve prospěch České Lípy nějakou činnost, mohli lidé posílat na městský úřad až do 23. srpna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.