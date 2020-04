/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Českolipsku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starostky Nového Oldřichova Marcely Novotné.

Starostka Nového Oldřichova Marcela Novotná. | Foto: archiv

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Po jistém uklidnění stavu, ve kterém se nyní všichni nacházíme, jsme roznesli seniorům roušky, kterými jsme zásobili i ty nepotřebnější – hasiče, obchod, poštu, obecní úřad. A to díky švadlenkám, které i v naší obci roušky našily. Zatím nepopisujeme velké problémy, což je moc dobře, spíše čekáme a obáváme se, co bude dál.