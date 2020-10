Spokojenost. Tak zhodnotili zástupci dvou menších koaličních stran – Dan Ramzer za ODS a Zbyněk Miklík z České pirátské strany – podobu programového prohlášení. Tu včera zveřejnil hejtman Libereckého kraje a lídr vítězného hnutí Starostové pro LK Martin Půta.

„Za mě to je úspěch,“ prohlásil Miklík, lídr České pirátské strany, která v krajských volbách získala 13 695 hlasů (9,86 %), což jí pomohlo k 5 členům zastupitelstva a dvěma členům rady. Ti povedou rezort ekonomiky, veřejných zakázek, informatiky a životního prostředí. „Do programového prohlášení jsme dostali maximum našich bodů, i když jsou třeba formulované trochu jinak. Koaliční partneři se snažili vyjít nám vstříc, což hodnotím velmi kladně,“ dodal.

Jako neúspěch naopak označil to, že se do dokumentu nedostala konkrétní podoba participativního rozpočtu. Jde o částku, kterou vyhlásí obec, v tomto případě kraj, na projekt, který navrhne veřejnost. Peníze pak získá ten, který dosáhne největší podpory v hlasování. Piráti tím chtěli zvýšit zájem veřejnosti o svůj kraj.

Zdroj: Deník

Spokojen je i frýdlantský starosta Dan Ramzer, který v rámci koaliční dohody opustí svou funkci ve vedení města a stane se náměstkem hejtmana pro oblast školství. „Jsme spokojeni. Za mě je důležité, že jsme se shodli na dostavbě Centra urgentní medicíny, což je nosný projekt, a také na tom maximálně nastavit systémové financování opravy krajských komunikací,“ uvedl Ramzer.

Dokument, o který se má vedení Libereckého kraje v příštích čtyřech letech opírat, obsahuje celkem 11 oblastí – od hospodaření přes dopravu, zdravotnictví, školství, sociální oblast, životní prostředí až po kulturu, sport a volný čas.

Kromě už zmíněné dostavby krajského Centra urgentní medicíny slibuje například zachování lékařských a zubních pohotovostí.

V oblasti dopravy pak programové prohlášení zdůrazňuje například podporu výstavby tříproudé rychlostní silnice I/35 z Turnova do Hradce Králové v severním koridoru a jednání s ministerstvem dopravy o obchvatu České Lípy nebo úseku silnice Krásná Studánka – Albrechtice – Frýdlant, která by měla odvést dopravu z Mníšku. „Teď tam přišla o život devatenáctiletá dívka, já osobně udělám všechno pro to, aby tam ta silnice byla,“ zdůraznil Ramzer. Reagoval tak na kritická slova, kterými lidé na sociálních sítích hodnotili některé konkrétní body.

ODS obdržela v krajských volbách 8,59 procenta hlasů, volilo ji 11 932 lidí. To občanským demokratům vyneslo, stejně jako Pirátům, pět zastupitelských křesel a pozice náměstků zdravotnictví a školství.

Málo peněz do životního prostředí

S kritikou se setkala i o oblast životního prostředí, na které ve svém předvolebním programu sázelo hned několik hnutí. Podle nich jsou závazky velmi obecné a oblast je podfinancována.

„V programu obnovy krajiny je tam zatím velmi opatrná formulace, a pokud jde o finanční alokaci, je pětinásobně nižší, než bych prosazoval tak, aby to mělo smysl,“ uvedl na dotaz lídr ekologicky zaměřeného hnutí Pro krajinu Josef Šedlbauer.

Kritika směřovala k tomuto bodu i od veřejnosti. „Chybí mi tam podpora obcí s projekty ovlivňujícími sucho. Malé obce mají zpravidla obrovské katastry, ale podstatně menší rozpočty, proto bych rád, kdyby v programovém prohlášení bylo, že kraj pomůže obcím do 2000 obyvatel,“ zareagoval na Facebooku například Jaroslav Řezáč.

Podle Josefa Šedlbauera koaliční partner nedokázal prosadit víc. „Počítám, že se rozjedou nějaké nové projekty v míře o něco větší než doposud, ale ten prostor, který si tam dokázali vydobýt, je podle mě opravdu malý,“ domnívá se politik.

Podle Zbyňka Miklíka ale není kritika, alespoň v bodu konkrétního vyčíslení finanční podpory životního prostředí, zcela na místě. „Ohledně konkrétních financí se držíme dost při zemi, protože nevíme, jak to dopadne s rozpočtem a jaký bude propad daňových příjmů v souvislosti s koronavirem,“ zdůvodnil. Krajské investice může podle Miklíka výrazně snížit také přijetí vládního návrhu superhrubé mzdy.

Hlavní slovo budou mít dopady covidu

Mnohostránkový dokument proto hned v úvodu upozorňuje, že rozvoj všech vyjmenovaných oblastí bude limitován ekonomickými dopady koronaviru. „Dopady nemoci covid-19 na zdravotnictví, školství, sociální služby a další části veřejného a společenského života jsou v tuto chvíli zcela nepředvídatelné. Stejně tak nepředvídatelný je dopad všech vládních opatření a ekonomické podpory zasaženým subjektům do ekonomiky země, do daňových příjmů krajů, měst a obcí,“ stojí v programovém prohlášení.

Koaliční partneři se proto shodli na tom, že první revizi programového prohlášení provedou příští rok v březnu. „Revize bude vycházet z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 a rozpočtového výhledu na příští roky, které budou muset být změněny podle skutečných dopadů pandemie do daňových příjmů a výdajů kraje do konce roku 2020,“ uvádí se v dokumentu.

Ten ostatně musí ještě odhlasovat krajské organizace jednotlivých stran. K podpisu smlouvy by mělo dojít 28. října. Nové zastupitelstvo Libereckého kraje se poprvé sejde ke svému zasedání 3. listopadu.