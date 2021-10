Českolipský divadelní podzim připravuje už 45 let Divadelní klub Jirásek z České Lípy. Vzhledem k současné rekonstrukci českolipského divadla je akce rozdělena na dvě fáze, na 14. až 16. října a na 20. až 23. října. A na tři místa, divadlo v Novém Boru, KD Crystal a Centrum textilního tisku v České Lípě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.