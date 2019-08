Nejdřív jen velitelský kontejner a základní technika, nyní stavební buňky a stan místo garáže. Tak vypadá zázemí profesionálních hasičů v Doksech, kteří ve městě u Máchova jezera fungují něco přes rok. V provizorních podmínkách budou muset hasiči vydržet ještě přibližně stejně tak dlouho. Nyní ale mají jistotu, že se nové plnohodnotné stanice opravdu dočkají. Staveniště si na konci července převzala firma, která by ji měla dokončit v závěru roku 2020.

„O nutnosti a důležitosti výstavby nové hasičské stanice v Doksech není pochyb. Potvrzují to hasiči svými výjezdy, které se každým rokem zvyšují. Doksy jsou spádovou oblastí, která si svou stanici v souvislosti s častými výjezdy žádá a potřebuje,“ říká mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Lucie Hložková.

Jednotka bude mít k dispozici zázemí o rozloze bezmála 3 400 metrů čtverečních. V komplexu nebude chybět například studna a nádrž pro plnění cisteren vodou, věž na sušení hadic nebo čerpací stanice. „Součástí stanice bude také venkovní hřiště,“ dodává Hložková.

Moderní stavba, která bude podobná hasičské stanici v České Lípě, vyroste naproti prodejně Lidl v blízkosti silnice I/38, kde přibude světelná signalizace pro výjezd vozidel. Náklady jsou vyčísleny na více než 60 milionů korun. Slavnostní poklepání na základní kámen je naplánované na září, stěhovat by se sem jednotka mohla na přelomu let 2020 – 2021. Do té doby budou hasiči stále fungovat v tzv. buňkovišti. V areálu Státních hmotných rezerv v ulici 5. května.

Přes čtyři roky plánování

Novou výjezdní stanici v Doksech plánuje hasičský sbor už více než čtyři roky, vůbec první myšlenky na profesionální hasičský sbor u Máchova jezera se ale objevily už v 80. letech minulého století. Stále se zvyšující počet rekreantů znamená větší množství zásahů a kromě toho, že jde o oblíbenou turistickou oblast, byla argumentem pro výběr této lokality také problémové silnice I/9 z Mělníka do České Lípy a I/38 z Doks do Mladé Boleslavi, kde není nouze o vážné dopravní nehody.

Jen od loňského června, kdy se profesionální jednotka do Doks nastěhovala, vyjížděla k 1. červnu letošního roku k 88 nehodám. Celkem měla za rok fungování na kontě 306 událostí. „Historicky první výjezd jsme měli hned 2. června. Jeli jsme k požáru lesa přímo v Doksech, zapojeny byly i jednotky II. stupně požárního poplachu,“ vzpomíná velitel stanice Jan Soušek, který shodou okolností zrovna sloužil a velel. Vůbec nejčastějším důvodem výjezdů byla během roku technická pomoc, a to ve 144 případech.

Přítomnost další jednotky v Doksech, kde funguje i sbor dobrovolných hasičů, také výrazně zkrátila dojezdové časy k jednotlivým událostem, které nebyly v jižní části Českolipska ideální. V plánu je proto otevření i další dočasné stanice v regionu.

„Ukázalo se, že i v provizorních podmínkách zvládají hasiči fungovat. V budoucnu bychom proto chtěli zřídit podobnou základnu v okolí Dubé,“ nastínil už dříve plány hejtman Libereckého kraje Martin Půta.