Stavba, která počátkem července až do podzimu uzavřela průjezd rušnou novoborskou ulicí Bedřicha Egermanna, ve středu 4. srpna náhle utichla. Radnice informovala, že přerušení práce na mostě potrvá týden a způsobil ho nedostatek stavebního materiálu.

Stavba mostu v centru Nového Boru potrvá do listopadu. | Foto: Petr Germanič

„Zpozdila se dodávka výztuží do základů a mostních opěr. K dispozici by měla být až v následujícím týdnu,“ upřesnil vedoucí odboru rozvoje města na novoborském městském úřadě Jan Toms. Podle ujištění stavební firmy SANAP, která získala městskou zakázku na stavbu za zhruba 6,2 milionů korun, by zdržení nemělo ovlivnit konečný termín dokončení, který je do konce letošního listopadu.