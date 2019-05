Nový Bor – Nový Bor konečně nalezl firmu, která opraví zchátralý podstávkový dům čp. 106. Stane se součástí Sklářského muzea. Stavební společnost si dům převzala minulý týden.

Památkově chráněný dům v novoborské Kalinově ulici, který čeká rekonstrukce v rámci česko-polského projektu Cesta skla. Stav z podzimu 2018 | Foto: Deník / Petr Pokorný

Odvážná akce za evropské peníze „Cesta skla v česko-polském příhraničí“, v jejímž rámci dojde ke kompletní rekonstrukci čp. 106 v Kalinově ulici, se na přelomu roku zadrhla na nezájmu stavbařů soutěžit o práci a miliony. Výběrové řízení muselo město několikrát opakovat. Nakonec, po úpravě zadávacích podmínek, zakázku získala děčínská firma STAMO s cenou téměř 19 milionů korun včetně DPH. „Prostřednictvím veřejné soutěže budeme ještě hledat dodavatele na vybavení domu a IT techniku. Stavební práce by ale měly být hotové do konce příštího roku,“ potvrdila Radmila Pokorná z novoborské radnice.