/FOTO, VIDEO/ Pokládáním asfaltových vrstev ve zbývající polovině staveniště postoupily ve středu do poslední etapy práce na stavbě nové okružní křižovatky v Jestřebí na Českolipsku.

V Jestřebí na Českolipsku vstoupila stavba velkého kruháku do poslední etapy. Stavbaři mají dokonce mírný předstih. | Video: Deník/Petr Pokorný

Novostavba rostla bez výraznějšího omezení provozu od jara svižným tempem a podle původních plánů nejpozději do konce září nahradí průsečnou křižovatku frekventovaných silnic I/9 a I/38 a krajské III/26832. Možná i o nějaký den dříve. Staveniště je stále částečně průjezdné, bez semaforů. Až do konce stavby zůstává uzavřen na I/9 směr z Dubé do Jestřebí. Objízdná trasa vede přes Doksy. Ze směru od České Lípy na Dubou a Prahu je odbočení možné.

„Kruháč v tomto místě děláme kvůli plynulosti provozu, ale především kvůli bezpečnosti, a to i s napojením silnice III. třídy do Jestřebí. Na této komunikaci je podle posledního sčítání dopravy intenzita provozu přes 10 tisíc vozidel za den a docházelo zde k řadě nehod,“ zdůraznil Jan Rýdl z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem proměny rizikové křižovatky.

Celá investice přijde na 36,5 milionu korun bez DPH. „V tuto chvíli s ní finišujeme a předpokládáme, že ji řidičům do plného provozu předáme kolem poloviny letošního září,“ prohlásil mluvčí ŘSD a připomněl, že staveniště bylo stavbařům předáno loni v listopadu. „Stavbu jsme spustili až zjara s tím, že jsme ji fázovali tak, abychom dokázali udržet plný provoz i během stavby. Kdybychom stavěli za úplného uzavření, bylo by to sice levnější, ale zásadním způsobem bychom zkomplikovali provoz v celém regionu,“ uvedl Jan Rýdl.

Mluvčí ŘSD zároveň ujistil, že pro podkladové a asfaltové vrstvy použili kvalitní materiály, které mají technickou životnost kolem patnácti let, při aktuálním dopravní zátěži 10 tisíc vozidel denně. „Vzhledem k tomu, že tady je náš technický dozor každý den a sleduje všechny používané technologie, tak 15 let nás tady řidiči – s mírnou nadsázkou – neuvidí,“ podotkl.

Jak upřesnil Marek Wyderka, vedoucí závodu Mladá Boleslav firmy Silnice a mosty Česká Lípa, která je zhotovitelem této dopravní stavby, asfaltování budou stroje a dělníci provádět až do příštího pondělí. Následně je čeká úprava krajnice, svodidel, vodorovné dopravní značení. „Pak ještě dojde k dílčí, malé etapě, kdy je potřeba dodělat ochranný ostrůvek na místě pro přecházení a také dokončit zastávku pro autobusy,“ zmínil.

Podle manažera má dvoupruhá, spirálovitá okružní křižovatka průměr 60 metrů. „Specifická je v tom, že řidiči si musí najet do toho správného pruhu, aby se dostali, kam potřebují, protože pravý pruh je pro odbočení do pravé strany a rovně, levý pruh pro jízdu rovně a doleva, případně se vrátit do protisměru,“ řekl Wyderka.

Starosta Jestřebí Karel Schreiner už před časem uvedl, že v přestavbě rizikové křižovatky vidí nepochybnou výhodu: „Předělání obtížně přehledné křižovatky, která zde byla dosud, na okružní křižovatku je bezesporu prospěšné a zvýší to bezpečnost účastníků silničního provozu. Takto k tomu přistupuje, pokud je mi známo, většina občanů naší obce,“ zmínil starosta Schreiner.