Školské odbory plánují na pondělí 27. listopadu stávkovou pohotovost a na děti školou povinné tak v řadě případů čeká prodloužený víkend. A zatímco některé školy zavřou úplně, jinde proběhne výuka v klasickém režimu i navzdory tomu, že místní zaměstnanci s důvody stávky souhlasí.

Jednou ze základních škol, jejíž většina pedagogů i provozních zaměstnanců se rozhodla stávku podpořit, je ZŠ Partyzánská v České Lípě. Škola zůstane v pondělí zavřená a zároveň vyzvala rodiče k symbolické podpoře protestu, kdy každý může zapálit svíčku za „umírající české školství“.

Hodnota PHmax představuje maximální týdenní počet hodin vyučování v rozsahu podle rámcového vzdělávacího programu financovaný ze státního rozpočtu. Právě jeho snížením chce vláda ušetřit peníze.

Jak zdůraznil místní ředitel Karel Minařík, české školství se zmítá v kolotoči nesystematických změn a rozhodnutí, které vedou k jeho destabilizaci, nejistotě a hledání krajních řešení. „Nedostatečné financování nepedagogů ve školách je jedním z velkých problémů a může přinést obrovské komplikace pro provoz škol. Pro Partyzánku může být zásadním problémem snižování PHmaxu, díky tomu vlastně nejen rezignujeme na naplňování vize Strategie 2030+, ale také na řadu inovací, které jsme v posledních letech ve škole zavedli,“ přiblížil Minařík.

V posledních letech se na Partyzánce dostali k samotné hranici maximálního počtu hodin, propracovali systém dělení žáků do skupin na výuku, rozšířili nabídku volitelných předmětů, přijali řadu nových kolegů a nastavili jim plán profesního rozvoje. A to vše pro to, aby dětem nabídli co možná nejkvalitnější vzdělávání.

„Snížíme-li počet hodin, které máme finančně zajištěné, pak celé řadě kolegů budu muset snížit úvazek a logicky očekávat, že to pro některé z nich může být neúnosné a neakceptovatelné. Ano, propouštění je jedním z možných důsledků,“ upřesnil ředitel s tím, že nenastane-li zvrat a navrhovaná řešení se stanou realitou, základka bude nucena rezignovat na řadu svých priorit a slibů, které dali dětem a rodičům. „Protest by neměl být jen o učitelích, měl by být protestem celé společnosti,“ dodal Minařík.

Naopak výuka bude normálně probíhat na českolipské Základní škole Lada, kde dělí všechny cizí jazyky, tělesnou výchovu, pracovní činnosti, informatiku. „A přes toto rozsáhlé dělení máme stále nevyčerpaných přibližně 50 hodin. Je to vždy o naplněnosti tříd, o přístupu k výuce. Osobně si myslím, že v našem případě je systém s PHmax nastavený velmi štědře,“ řekl ředitel školy Radek Častulík.

Podle něj školství trpí řadou problémů, které by se měly řešit. Ať už se jedná o zcela nepřipravený rozvoj digitální gramotnosti či provedení inkluze. „Společnost není v dobrém stavu, a musíme začít od dětí, s jejich výchovou, od základních hodnot, s výchovou k toleranci, pracovitosti, respektu a úctě, slušnosti. I přesto všechno stávkovat nebudeme, nevidím v tom žádný cíl,“ podotkl s tím, že přesto vnímá nutnost reformy školství, kterou musí dělat odborníci z reálného školního prostředí.

S návrhem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy snížit maximální počet hodin nesouhlasí ani Liberecký kraj. Návrh nařízení, který počítá s krácením PHmax u základní škol o 6 %, u středních škol o 15 % a u konzervatoří o 10 %, by především pro žáky a studenty znamenal, že by školy v celkovém součtu odučily méně hodin výuky než nyní, a výrazně by se snížila nabídka volitelných předmětů.

„Kromě důkladné analýzy nám chybí i odůvodnění, zdali jsou skutečně současné hodnoty PHmaxu nepřiměřené a ekonomicky neefektivní. Pokud chce ministerstvo přistoupit k systémovým změnám, mělo by nejprve provést analýzu a teprve na jejím základě vyhodnotit potřebu změny hodnot PHmax. K tomu by však mělo dojít s výrazným časovým předstihem, ne však dříve než od školního roku 2025/2026,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Do stávky se nezapojí Střední průmyslová škola v České Lípě, byť s důvody jejího konání souhlasí. Přestože není znám finální rozsah krácení tzv. PHmax, předpokládá její ředitel Petr Veselý, že se to školy nedotkne vůbec nebo jen v malém rozsahu.

K pondělí 20. listopadu se vyjádřilo k účasti ve stávce 57 škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem. Z toho se do stávky 20 zapojí, 36 se nezapojí a 1 zatím není rozhodnutá. Počty škol se ale mohou ještě měnit, protože ze zákona je povinnost nahlásit stávku tři pracovní dny před jejím začátkem, tzn. nejdéle ve středu 22. listopadu.

Podle náměstka hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Jiřího Čeřovského se namísto dlouhodobých koncepčních řešení vydávají rychlá a nepromyšlená nařízení, která se opět za krátký čas mění. „Žijeme ve světě, kde je vzdělávání budoucí generace nesmírně důležité. Zavedení tohoto opatření by jej vrátilo o několik let zpět,“ dodal náměstek.

