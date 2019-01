Českolipsko /INFOGRAFIKA/ – Od roku 2005 do 2017 se z okresu Česká Lípa vystěhovalo 18 838 lidí, k nám jich naopak zamířilo jen 16 159. Stěhováním tak okres ztratil 2 679 obyvatel. Nejintenzivněji se lidé přemísťovali mezi Českolipskem a Prahou. Do hlavního města uteklo 3 151 lidí, opačným směrem jich přišlo 2 309. Do sousedního okresu Děčín zamířilo 2 725 lidí, ale 2 582 obyvatel se zase k nám z Děčínska přistěhovalo.

Stěhování. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Nejen stěhování za partnery a změny v rodinách způsobily, že Českolipsko přišlo během nedávných let o více než 2500 obyvatel. Zásadní vliv na odchody lidí jinam měla příležitost k lepšímu výdělku a uplatnění nebo naopak chybějící infrastruktura a špatná dostupnost zdravotní péče či vzdělání.

„Lidé si místa k bydlení vybírají jak z hlediska šancí na práci, tak třeba i dostupnosti služeb, stavebních pozemků nebo čistoty a atraktivity životního prostředí,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Podle něj by samosprávy měly vytvářet maximálně příznivé podmínky pro bydlení, zdravotní a sociální péči či veřejnou dopravu. „Na odchody z našeho města má ohromný vliv mladoboleslavská automobilka, která nabízí takřka „za rohem“ lukrativní zaměstnání,“ míní Dvořák. „Trend vidíme i u městských bytů, kde za poslední roky daleko častěji měníme nájemníky,“ dodává.

Ovšem nejvíce se lidé přemísťovalo mezi Českolipskem a Prahou, kam „uteklo“ přes tři tisíce lidí. „Bydlet v Praze byla pro leckoho móda už od mých školních let a módou to být nepřestalo. Bylo by jistě velmi lákavé mít pražský plat a přitom životní náklady, jaké jsou na Českolipsku,“ soudí českolipský zastupitel Miroslav Hudec.

Je přesvědčen, že kdyby se zlepšilo dopravní spojení Českolipska s Prahou, aby se dalo dojíždět zhruba do hodiny až do centra hlavního města, lidé by asi neměli důvod odcházet. „A možnost na rychlejší spojení do Prahy by tu do budoucna potenciálně byla, a to díky železnici,“ připomíná Hudec.

Miroslav Hudec také podotkl, že v 70. a 80. letech byl počet obyvatel navýšen uměle. Rodiny sem přicházely za vysokými výdělky v uranovém průmyslu, za byty, kterých byl tehdy velký nedostatek. Uranový boom ustal po roce 1989, atraktivnost regionu se tak notně snížila a lidé se odtud začali vytrácet. „Za minulé roky jsem v Lípě neviděl žádnou vizi, kam by město mělo směřovat a rozvíjet se. Všude známky stagnace, ale vedení města řešilo jen své politikaření. Neměl jsem perspektivu, takže odchod do Prahy byl jasnou volbou,“ říká ekonom Martin, který žil s rodinou na předměstí České Lípy.

Podle nové českolipské starostky Jitky Volfové se radnice postará o nabídku pro mladé lidi tak, aby měli o život v okresním městě zájem. „Nejdůležitější je, aby ve městě zavládl pozitivní duch, který tu nebyl. Je to nejen o nabídce kvalitního bydlení a práce, nýbrž i bohaté kultury, nových klubů, dalších možností vzdělávání, ale i o vzniku nových ordinací praktických a zubních lékařů, které zde lidem chybí,“ vysvětluje starostka Volfová.

Blízkost Prahy „vysává“ z regionu zejména mladé lidi, kteří si na studiích zvykli na nabídku kulturního a společenského života v hlavním městě. „Tím nemůžeme Praze konkurovat. Máme tady ale moc pěknou přírodu a cyklostezky, takže si myslím, že náš okres bude mít do budoucna co nabídnout,“ věří krajský zastupitel Juraj Raninec.