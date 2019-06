Přípravy osmého ročníku festivalu Banát jsou v plném proudu. Letos se uskuteční od 20. do 25. srpna. Na rumunský venkov odveze patnáct stovek pasažérů zvláštní vlak vypravený na festival z Prahy. Zakladatelem a jedním z hlavních pořadatelů je českolipský florbalista a také radní České Lípy Štěpán Slaný, který se do zdejší krajiny zamiloval. Festivalovou myšlenku začal uskutečňovat v roce 2012.

Zase vyjedete s nejdelším osobním vlakem u nás? Můžete ještě vozy přidávat?

Ano, ve spolupráci s Českými drahami opět vypravíme nejdelší vlak. Přidávat vozy už je problém, protože délku vlaku nám určuje nejkratší výhybka v Rumunsku. Až k maďarské hranici jedeme po dvojkolejné trati, ale v Rumunsku se už musíte vyhýbat běžným soupravám. Takže nás odkloní na výhybku a ta nám určí, jakou délku vlaku můžeme mít.

Jaký je tedy limit?

Je to vyzkoušené, jde o nějakých 530 metrů, s větším počtem vagonů už nás Maďaři a Rumuni nepustí. Vlakem dojedeme na nádraží do Oršavy, odkud ještě musíme 45 kilometrů autobusy nebo loděmi, což je také zážitek. Pod Eibentálem je nejkrásnější úsek na Dunaji, národní park Dunajská úžina. A pak už jen vystoupat do kopce do vsi Eibentál.

Jaký program pro letošní ročník chystáte?

Připravujeme účast 35 kapel a pěti divadel, cestu s námi plánuje i mnoho osobností z nejrůznějších oborů. Zároveň chci připomenout, že známe možnosti vesnice, proto držíme maximální kapacitu festivalu na 1500 účastnících včetně muzikantů. Poslední tři roky zájem o účast převyšuje naše možnosti a parametry, které jsme stanovili. I to z festivalu dělá prestižní akci. Jsme třeba sami proti sobě, ale počty nechceme navyšovat.

V jakých prostorách se program odehrává?

Hrát plánujeme na třech pódiích, zapojujeme i kulturní dům, jelikož už nejsme jen hudební festival, ale děláme zde i různé přednášky, máme tam i filmový festival Jeden svět. S přednáškami vystoupí osobnosti jako například ekonom Tomáš Sedláček, lékař Tomáš Šebek, mediální odborník Jakub Horák, cesto

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Českolipsko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase ve středu.