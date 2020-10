Zdroj: DeníkU většiny z obyvatel Domu seniorů, kteří mají trvalý pobyt v domově, nemuseli pečovatelé zařizovat nic. Pouze u klientů, kteří mají trvalý pobyt jinde, ve spolupráci s radnicí v Mimoni nahlašovali klienty do zvláštních volebních seznamů a zajišťovali voličské průkazy.

„Někteří lidé se rozhodovali sami, koho budou volit a někteří se spojili s rodinou a domlouvali se s nimi. Volit bude i naše čerstvě stoletá paní Lorenzová. Ta má prý jasno, koho volit chce,“ sdělila Vilemína Kusá, vedoucí sociální pracovnice Sociálních služeb města Mimoně.

Zdroj: DeníkJak se domnívá, seniorka vyjde při volbě z celoživotní moudrosti: „Je velký pamětník. Říká, že stará doba se již nevrátí, vybírá podle dnešní doby, co se povídá, co slyší, ale dělá si vlastní závěry. Volby nikdy nevynechala, myslí si, že je potřeba volit, že je to tak správné,“ citovala slova Anastázie Lorencové.

Ta je v mimoňském domově šestý rok. Pochází z Valašska, kde se v Lúkách pod Makytou narodila 18. září 1920. Do Mimoně přišla s mužem po válce. V životě pokládá za nejdůležitější vážit si rodičů, naučit se odpouštět a hlavně věřit.