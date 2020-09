Hlavní prioritou hnutí ANO v nadcházejícím období by podle manažerky hnutí Jany Hajné mělo být zdravotnictví.

Ilustrační snímek | Foto: Deník

Zdroj: Deník„Musíme dotáhnout modernizaci Krajské nemocnice Liberec za 3,2 miliardy korun a současně zafinancovat projekty Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ve výši 320 milionů v období let 2022-2029. Soustředit se chceme rovněž na sociální oblast a do roku 2024 zvýšit kapacitu domovů pro seniory v celém kraji o 500 lůžek. Dominovat bude také financování krajských silnic, do kterých budeme investovat minimálně 0,5 miliardy korun ročně. V podpoře rozvoje měst a obcí budeme pokračovat skrze Dotační fond Libereckého kraje, kdy zajistíme každý rok částku minimálně 100 milionů korun,“ říká. Na zdravotnictví a jeho dostupnost sází také KSČM a SPD s důrazem na jeho dostupnost pro občany celého kraje.