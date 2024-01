Kuchařům budou vypomáhat i odsouzení. Jeden z mužů za mřížemi, David Bém uvedl, že to je pro vězně velký krok kupředu. „Je to tu hezké, čisté, hodně se tu naučíme. Přístup je profesionální a jsme tu spokojení. Je lepší být v kuchyni než uvnitř ve věznici,“ říká a přiznává, že je to i příjemný zdroj příjmů.

„Pracujeme na základě smlouvy, dostáváme peníze na kantýnu a výstup, abychom si něco našetřili. Z těchto financí se dá úplně normálně vyžít, nemusíme zatěžovat rodinu. Příbuzní nám nemusí posílat nic navíc. A také se zdravě a kvalitně najíme,“ vysvětluje spokojeně a přiznává, že má obrovskou motivaci. Nedávno se totiž stal otcem.

„Pokud, to nezvládnu kvůli svým dvěma ženským, tak už snad ani nemám právo být na svobodě,“ zdůraznil a oči mu září štěstím.

Spolupráci s vězni si pochvaluje i vedoucí kuchyně Vladimír Bem. „Pro vězně je to více méně za odměnu. Po mých zkušenostech, kdy jsem 7 let vařil ve věznici, jsem si všiml, že v kuchyni pomáhají rádi,“ rekapituluje své zkušenosti a připomíná, že si ale člověk musí být vědom skutečnosti, že pracuje s odsouzenými a pravidla se musí pevně dodržovat.

Svůj post vedoucího kuchyně v Akademii Vězeňské služby si doslova vyvařil. „Byli se mnou spokojení, proto jsem dostal nabídku. Je to pro mě výzva,“ přiznává.

Tomáš Kafka ze společnosti CL-Evans, která stravovací zařízení zhotovila, má na obědy ve Stráži pod Ralskem vlastní vzpomínky. Tehdy pracoval ve společnosti Diamo, a jak s nadsázkou řekl projektem se mu splnilo dávné přání staré bezmála 30 let. „V devadesátých letech jsem pracoval v Diamu, obědvali jsme v místním podniku a vždy jsme se snažili vyhnout době, kdy chodí jíst dozorci. To se tam najednou nahrnulo 300 modrých uniforem a nebylo to úplně komfortní. Takže věřím, že toto zařízení potěší i lidi, kteří pracují ve Stráži pod Ralskem,“ říká se smíchem a ve stejném tónu dodává: „Je s podivem, jak se podvědomá přání plní, aniž by to člověk plánoval a ještě má tu možnost být toho účasten a osobně je realizovat.“

Samotná stavba prý probíhala bezproblémově a podle plánu. Jídelna s kapacitou 90 osob, kuchyní s vývařovnou pro 500 jídel s celodenním provozem, který zahrnuje výdej snídaní, obědů a večeří bude v provozu 5 dní v týdnu.

Protože na pozemku panují nepříznivé geologické podmínky, způsobené málo únosnými zvodnělými zeminami a vysokou hladinou podzemní vody, je objekt založen na soustavě 39 vrtaných železobetonových pilotů. Stavba byla zhotovena za 370 dní od předání staveniště a konečná částka za výstavbu se vyšplhala na 85,5 milionů korun.

Délka nástupního kurzu příslušníka dosahuje například 15 týdnů a studenti jsou plně závislí na zdejším stravování. Akademie Vězeňské služby ČR má celorepublikovou působnost a je jediným vzdělávacím zařízením pro české vězeňství.