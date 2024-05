Zákrok proti aktivnímu střelci nacvičovali policisté z Českolipska v areálu státního podniku Diamo. Zasahovaly nejen prvosledové hlídky, ale také policisté z obvodních oddělení územního odboru.

„Na místě byli samozřejmě rovněž příslušníci Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, ale protože cvičení probíhalo v areálu Diama, zúčastnili se ho také zaměstnanci Závodní banské záchranné služby Hamr,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Policisté se připravují na střety s aktivními útočníky v nejrůznějším prostředí a nejen v budovách škol. Cílem je otestovat připravenost na podobné události, prověřit schopnost spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a zlepšit bezpečnostní protokoly.

Jak reagovat v případě útoku tzv. aktivního střelce?

UTÍKEJ - Pokud máte možnost využít únikovou cestu, utečte!

VARUJ - Varujte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny. Z bezpečí zavolejte pomoc na číslo 158

SCHOVEJ SE - Pokud nemůžete utéct do bezpečí, je třeba najít místo kam se schovat!

- Zamkněte nebo zablokujte dveře, schovejte se za pevné předměty

- Přepněte svůj telefon do tichého režimu, zůstaňte potichu

BOJUJ – Pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte!