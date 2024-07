Josef Pavlík ze Šluknovska si přijel do Stráže pod Ralskem odpočinout a vyzkoušet vodní lyže. „Je to jediný areál v blízkosti, o kterém vím, že je nabízí,“ řekl. S partnerkou je ubytovaný v Osečné a Stráž navštívil po téměř 40 letech. „Určitě je to tu o dost lepší, než to bývávalo za minulého režimu,“ poznamenal s úsměvem a svému psíkovi hodil aport.

Také Michaela Kolárová se rozhodla otestovat vodní lyže. Jela úplně poprvé. „Je to něco nového, co jsem nikdy nezkoušela. Bylo to zábavné,“ přiznala mladičká dívka, která před chvílí vylezla z vody. Bez zaváhání přitakala na dotaz, zda by jela znovu. „Určitě,“ odpověděla.

Vodní sporty na strážské nádrži, nebo chcete-li Horeckém rybníku, provozuje příspěvková organizace Panda Sport. Za jednu jízdu zaplatí dospělý 50 korun, student 45 a děti od 7 do 15 let 40 Kč.