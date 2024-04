Co vás ve městě nejvíc trápí? Co byste chtěl změnit?

Pro Deník rovněž prozradil, co dalšího by rád změnil, než mu za dva roky vyprší mandát. Okolo výstavby průmyslové zóny vznikl podle něj zbytečný poprask. „Stále nevíme, jak to ovlivní dopravu,“ povzdychl si muž v čele Stráže pod Ralskem.

Už čtyři roky se zabýváme výstavbou nového supermarketu. Byli jsme takřka na startu, krátce před výstřelem. Měla tu být Billa, ale přišel covid. Zavřeli asi 3 nebo 4 prodejny. Takže se stavba nerealizovala. Oslovili jsme asi 6 společností a teď probíhají závěrečná jednání s dalším provozovatelem. Výstavba by probíhala v rámci revitalizace autobusového nádraží.

Ještě něco byste chtěli do konce volebního období změnit?

Rádi bych něco provedli s vodou v jezeře. Už v červenci začínají sinice a voda není vhodná ke koupání. O příčinách víme. Jedná se například o velký chov ryb, přítoky plné fosforu podporujícího sinice a dolní odtok vody bez přepadu.

Jak to zlepšit?

Jezero je v majetku Povodí Ohře a oni nedostanou dotaci na odbahnění. Nabízí se převod smlouvy na chov ryb od Rybářství Doksy a měli bychom ji s Povodím. Poté by mohlo dojít k řízenému chovu vybraných ryb. Další je problematika čistoty vod na přítoku.

Dlouho už se mluví to o tom, že ve Stráži má vyrůst obrovské depo. Jaká je situace nyní?

Přes dvacet let je na Libereckém kraji tato lokalita vedena jako rezerva pro průmyslovou zónu. Zájemce je majitelem pozemků. Probíhala jednání, kde byly z naší strany stanoveny normativy vztahující se k této výstavbě. Nejdůležitější jednání proběhne v rámci pořízení změny územního plánu, kterého se mohou zúčastnit okolní obce, a bude veřejně projednáván.

Místní lidé se obávají z extrémního nárůstu kamionové dopravy. Máte z toho obavy?

V současné době nevíme, jaká podnikatelská činnost zde bude probíhat. Proto nemůžeme předjímat, jaké to bude mít dopady na dopravu.

Existují nějaká opatření, která by pomohla dopravu snížit?

U kruhového objezdu vznikne druhý objezd, který by umožnil vjezd do té průmyslové zóny. Už jsme jednali s městy Mimoň a Jablonné v Podještědí, která by byla zvýšenou dopravou nejvíce zasažena. Otvíráme témata obchvatů a instalaci silničních vah na kamiony.

Na druhé straně by zóna přinesla lidem v regionu práci. Souhlasíte?

Jistě, lidé, kteří jezdí do Boleslavi, do Liberce, do Mnichova Hradiště, ti kdyby měli práci tady za ucházející finanční prostředky, tak proč by dojížděli. Navíc nyní, když Diamo propouští… Podle studie by tam mohlo vzniknout 1800 pracovních míst.

Chystá se město stavět i nějaké vlastní byty?

Velkým projektem je takzvaná Výstavba Jižní. V rámci tohoto projektu by mělo dojít k výstavbě druhého „Domu s pečovatelskou službou“ a několika menších bytových domů. Dále připravíme asi 50 parcel na výstavbu rodinných domů. Na tomto už pracujeme.

Ptám se na výstavbu, protože obyvatelé Stráže mají pocit, že ve městě byty chybí…

Ano. Na druhou stranu lze využít nově zrekonstruovaného bytového domu Máchova 3, kde volné byty stále jsou. Nejde ale o městské byty.

Obecních bytů tedy neubývá?

Bohužel ano. Prodali jsme dva bytové domy s nástavbou. Samozřejmě v obecních bytech je nájem nižší, ale s tímto problémem se potýká řada měst. V záměru města je další výstavba bytových domů.

Co považujete za svůj největším úspěch za dobu, co jste ve funkci starosty?

Asi zámek Vartenberg. Od roku 1987, co vyhořel, se udělala střecha a zajistili jsme statiku budovy. Od roku 2014 se nám už povedlo obnovit veškeré vnější fasády s okny. Už jsme se dostali na vnitřní fasády a na nádvoří, kde je iž jedna strana hotová. Dokonce se nám podařilo zrekonstruovat sedm místností, které jsou vybavené historickými artefakty a mobiliářem. Od této sezony začínáme provádět prohlídky. Ale tím ještě nekončíme.

Vyzdvihl byste ještě něco s historickou hodnotou, co jste zrenovovali?

Na Zámeckém vrchu, což je kopec poblíž zámku, byl Boží hrob. My jsme ho nechali celý zrekonstruovat. Nainstalovali jsme nad něj majestátní kříž. Máme rovněž opravený Sloup panny Marie se sochami světců. Máme zde rovněž evropský unikát, a to sochu svatého Valentýna. Podařilo se nám z muzea získat sochy, které přísluší ke Stráži pod Ralskem. Ty jsme nechali zrekonstruovat a umístit před budovu muzea na náměstí. Celkově bychom rádi zviditelnili bohatou historii, kterou toto na první pohled moderní město má.

Na co jste ještě pyšný?

Povedlo se nám opravit páteřní silnice, ať to je Revoluční, Máchova, Jižní, Okružní a Mírová. Teď nás ještě česká Mimoňská. Na tu jsme bohužel nedostali dotaci, takže jsme její opravu museli odsunout. Dále se nám podařilo zrekonstruovat spoustu chodníků. Opravovat se chystáme letos chodník u Adientu, na náměstí u Šešule a hlavně parkoviště. Opraveno je několik parkovišť ve městě a snažíme se o vybudování nových.

Kde jsou nová parkoviště?

Naposledy jsme dělali nové parkoviště u Akademie vězeňské služby. V brzké době začneme zhotovovat další v ulici Energetiků (Hornická) pro 46 aut, protože to sídliště je přeplněné vozidly. Nové parkoviště je v Mírové ulici a u Minitexu. Dále bychom rádi prodloužili parkovací plochu za Elprem a další máme vytipované v Okružní ulici.

Obyvatelé Stráže dávají nedostatek parkovacích míst do souvislosti se školicím střediskem Akademie vězeňské služby. Souhlasíte?

Je to tak. Studenti přijeli v neděli nebo v pondělí, odstavili auta, v pátek do nich nasedli a odjeli. Proto jsme jako pilotní projekt zavedli u Minitexu parkování pouze na tři hodiny, aby si lidé mohli zajít na úřad nebo k lékaři. Pokud se to osvědčí, budeme stejně postupovat i na parkovišti u lékárny.

Je na parkovištích ve městě ještě nějaká novinka?

U Minitexu jsme nainstalovali nabíječku na elektro auta. Máme v plánu vybudovat další v rámci projektu nového obchodního centra. S polskou stranou připravujeme vybudování takzvaného e-bike spotu u cyklostezky. Vznikne nabíječka na elektrokola, na telefony a k odpočinku postavíme i přístřešek.