Práce na včelnici umístěné vedle věznice je ve Stráži pod Ralskem speciální výchovnou aktivitou. O sedm včelstev pečuje desítka odsouzených. Letošního medobraní se zúčastnilo pěti z nich.

„Vše začalo v brzkých ranních hodinách uzavřením úlů. To zabránilo včelám, aby do úlů přinášely čerstvou sladinu, která by mohla zvýšit podíl vody v medu a ten by mohl začít v budoucnu kvasit. Následně odsouzení odebrali z úlů dřevěné rámky s plásty plnými medu,“ popsala mluvčí věznice Martina Krutinová.

Po přenesení rámků s medem do připravené místnosti museli odsouzení med takzvaně odvíčkovat. To znamená, že museli speciální vidličkou odstranit z buněk tenkou vrstvičku vosku, kterou je med chráněn. Po odvíčkování putovaly rámky do medometu, z nějž vlivem odstředivé síly začal vytékat med.

Letošní vytáčení medu se neobešlo bez komplikací. Vzhledem k nepříznivému počasí při jarním květu rostlin a ovocných stromů a silným jarním mrazíkům, byla pozdní snůška. Včely nanosily zejména nektar obsahující melecitózu, tento druh medu je známý také jako cementový. „Je to speciální druh medu, který zkrystalizuje již v plástech. A lze ho pak jen částečně či obtížně vytočit,“ vysvětlil Petr Jurkulák, zaměstnanec věznice a včelař, který má odsouzené při včelaření na starosti.

I přesto, ale bylo medobraní úspěšné a celkový výnos medu byl 54 kg. Tento med se využije jako originální dárek pro pracovní návštěvy či spolupracující organizace. Část medu bude také použita ve vězeňské kuchyni.

