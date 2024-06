Rád by se vrátil k aktivitě v lese a na vlastní pozemek, kde staví roubenku. „Mám staré rodiče a moc pomoc potřebují,“ povzdechl si.

„Při práci přijdou na jiné myšlenky, do jiného prostředí a vydělají si peníze,“ uvedla mluvčí věznice Martina Krutinová. Dalším přínosem je příprava pro další život. Často si zde osvojují pracovní návyky. „Najdou se totiž i tací odsouzení, kteří před výkonem trestu nikdy nepracovali a jsou zaměstnáni poprvé v životě,“ podotkla.

Už vám někdy volali z call centra? Možná to byl odsouzený z Věznice Stráž pod Ralskem, protože hned 366 vězňů pracuje. A 23 z nich odsouzených pomáhá v call centru, které sídlí přímo ve věznici.

Jan P. byl živnostníkem ve stavebnictví. „Dělal jsem úpravu terénů, pokládku obrubníků a veškeré druhy dlažeb, například žulové kostky, čedič, mozaiky a tak dále,“ zavzpomínal. Ve věznici pracuje už pět měsíců na vykládce různých spotřebičů, jako jsou pračky, myčky, sporáky, bojlery atd. Přiznal, že je to hodně fyzicky náročné.

„Mám dobrého kolegu. Je to dost velká dřina. Ale unaví mě a díky tomu nemyslím na věci kolem,“ podotkl. Jeho motivací je především rodina. „Chci jít domů, tak proto dělám na maximum. Trest mi lépe utíká. Taky vydělám na alimenty pro syna,“ přiznal. Až ho propustí, chce pokračovat dál ve svém řemesle.

Zhruba 50 procent zaměstnanců ve firmě Praktik system, která se zabývá ekologickou likvidací odpadů, jsou odsouzení. Miroslav Ležák projekt manažer a bývalý vedoucí výroby poznamenal: „Máme přibližně 90 zaměstnanců, a když se sečtou odsouzení na všech pobočkách, vychází nám podobné číslo.“

Práci s vězni považuje za specifickou. „Tím, že to děláme roky, tak už víme, jak s nimi komunikovat. V podstatě je to podobné jako s agenturními pracovníky. Přijedou k nám na práci, my je zaškolíme a jsou schopni tu několik měsíců fungovat, dokud je věznice posílá,“ poznamenal.

Dle jeho slov nepomáhá silný tlak, ale spíše dlouhodobé vazby. „Je třeba, aby cítili, že se s nimi jedná jako s lidmi, a ne jako s odpadem. Někdy mají pocit, že jsou vyloučeni a je nahlíží se tak na ně,“ podotkl. Za nejlepší cestu považuje přijmout je úplně stejně jako ostatní zaměstnance.

Odsouzení začali v Praktik system zaměstnávat v roce 2008. Po dobu dvou roků tam pracovalo přibližně pět vězňů denně. Po pěti letech si na ně všichni zvykli a nyní jsou vnímáni jako součást firemní kultury.

„Za téměř 18 let jsme nezažili žádný incident,“ zbilancovala ředitelka společnosti Lada Martínková. Firmě tento systém pomohl především po roce 2010, kdy se začala měnit v České republice situace na trhu s pracovní silou. „Zaměstnávat odsouzené je pro nás nutnost. Bez nich bychom nestačili zvládat objemy, které zákazník požaduje,“ uvedla.

Přiznala, že je stále těžší nalézt pracovníky pro dělnické profese. Do určité míry začali v roce 2010 zaplňovat tato místa pracovníci z Ukrajiny. „I ti už v České republice postupují na kvalifikovanější pozice a nově příchozí, ať už to jsou Bulhaři nebo Maďaři, nemají takové zkušenosti s průmyslem a nejsou schopni odvádět stejnou práci, kterou jsme dostávali od ukrajinských zaměstnanců," povzdechla si žena v čele firmy.

I zde si museli odsouzení osvojit pracovní návyky. „Není výjimka, že k nám přijede například 40letý muž a řekne, že nikdy nepracoval. I takové lidi my musíme naučit, jak fungují směny, kdy jsou pauzy, kdy se smí kouřit a podobně,“ uvedl Ležák. Dle něj to i v tomto věku lze. „Je to dlouhodobý proces,“ přiznal.

V současné době zaměstnává trestané několik podniků na Českolipsku. Kromě firmy Praktik system to je například společnost United Bakeries, která se zabývá výrobou a prodejem slaného a sladkého pečiva. Vězni zde zajišťují především pomocné a úklidové práce, skládání kartonů pro uložení pečiva a údržbu. V jednosměnném provozu tu působí 53 odsouzených.

Dalším zaměstnavatelem je dodavatel interiérových dílů pro automobilky Fehrer Bohemia. Vězni zde pracují na montážní lince a provádí úklidové práce. Provoz je zde na tři směny a je v něm činných 59 trestaných. Dvacet dva odsouzených také pomáhá při výrobě rakví ve firmě Petr Kraus. Vykonávají zde pomocné činnosti jako např. lakování a broušení.

Vězni pracují i na pracovištích uvnitř káznice. Například v prodejně pro odsouzené je zaměstnáno 5 trestaných. Na dalším vnitřním působišti kompletuje plastové hračky a provádí drobnou montáž dílů do výfukových systémů 18 odsouzených. Ve Školském vzdělávacím středisku jsou dva vězni zaměstnání dokonce jako asistenti učitele. Zajišťují také úklid v administrativních budovách věznice, ale i v nedaleké Akademii Vězeňské služby.

I muži za mřížemi musí, stejně jako lidé v běžném životě, splňovat určité požadavky. „Základem je zdravotní stav, chování odsouzeného ve výkonu trestu, vzdělání, charakter jeho trestné činnosti či délka trestu,“ uvedla Krutinová. Zaměstnání každého vězně je podrobně projednáno v komisi složené z odborných zaměstnanců věznice. Ta následně své doporučení předá řediteli, který má konečné slovo při schválení či neschválení konkrétního odsouzeného do práce.

Kolik si mohou odsouzení vydělat? close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Odsouzení jsou podle nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody zařazováni do platových skupin podle náročnosti vykonávané práce. Většina z nich je zařazena v 1. nebo 2. skupině. I. skupina – není potřebná odborná kvalifikace – 50% z minimální mzdy – v roce 2024 je to 9 450 korun

II. skupina – je potřebné střední vzdělání s výučním listem nebo jiná odborná kvalifikace - 70 % minimální mzdy – v roce 2024 je to 13 230 korun

III. skupina - je potřeba střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání – 95 % minimální mzdy

IV. skupina – je potřebné magisterské vzdělání – 120 % minimální mzdy Srážky z čisté pracovní odměny:

Výživné 33 %

Náklady výkonu trestu 23% (maximálně 1500 korun)

Přednostní pohledávky 12%

Nepřednostní pohledávky 4%

Kapesné 17 % - používá se na nákupy, BVphon (telefonování), léky apod.

Úložné 11% .

