Exponáty jsou sice originály, ale na zámku původně nebyly. „Originály to jsou, ale o původní mobiliář se nejedná, protože ten je až na několik obrazů nebo grafik, které se podařilo dohledat, ztracen,“ upřesnil historik.

Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekInstalaci utvořili v náznacích toho, jak se místnosti obývaly v 19. století. „Je tam velký soubor nábytku z období Biedermeieru,“ popsal artefakty Smaha a upřesnil, že se jedná o soukromou iniciativu.

„Před dvěma lety jsem přijel na radnici, přesvědčil jsem vedení města a vypracovali jsme projekt k využití zámku. Ten se líbil, a tak tu máme první prohlídkový okruh a budeme pokračovat,“ řekl nadšeně muž rovněž oblečený v kostýmu stejně jako jeho žáci.

Nyní je tedy k vidění malý prohlídkový okruh, který sestává ze 7 místností. Starosta Stráže pod Ralskem Zdeněk Hlinčík doplnil další vybavení. „Máme ukázky historického nábytku například kachlová kamna, historickou kuchyň nebo ložnici.“

Na prohlídky zámku bude možné vyrazit od 18. května. Prozatím bude otevřeno o sobotách, aktuální otevírací dobu najdou lidé v nadcházejících dnech na webu města.

Zákupy investují do náměstí. Chtějí mu navrátit funkci a dát zpět dlažbu

Zámek je od poloviny 80. let v majetku města. Stráž pod Ralskem ho tehdy bezúplatně dostala od státu. V roce 1987 vyhořel. O 16 let později dostal novou střechu, ale jeho stav nutně vyžadoval další rekonstrukci. V zastupitelstvu probíhaly i debaty o tom, že by město honosný objekt prodalo za korunu, pokud by někdo přišel s revolučním nápadem na jeho obnovu. „Od toho jsme upustili a raději do zámku každý rok investujeme,“ vysvětlil starosta.

Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekAčkoliv byla hotová střecha, ostatní museli nechat zrenovovat. „Do této chvíle se nám podařilo rekonstruovat celé vnější fasády i s veškerými okny. Nyní pokračujeme na vnitřních fasádách a na nádvoří,“ upřesnil Hlinčík rozsah odvedených prací.

V plánu je zachování sgrafit, kontrastní plochy na fasádě ve tvaru psaníček. „Když byla vichřice a nebyla tam žádná okna, tak podfukovala střecha a my neustále něco opravovali,“ povzdechl si starosta.

Kromě kompletně hotových sedmi místností, které se otevřou v rámci prohlídkového kruhu, je i cesta k zámku podstatně komfortnější. „Zrenovovali jsme rovněž hlavní most, který k zámku vede. Udělali jsme nahoře přístupovou lávku přístupnou z terasy. Z náměstí, které rovněž budeme rekonstruovat, jsme z Bezručovy ulice vytvořili novou cestu, jako povrch jsme použili kostky,“ vysvětlil starosta.

Čápi z Jablonného už opatrují čtyři vejce. Hnízdo můžete sledovat díky kameře

Nejnutnější práce k dokončení celého areálu odhaduje ještě přinejmenším na dva až tři roky. „Čekají nás ještě minimálně dva tři roky oprav vnitřních fasád,“ řekl starosta.

Vypracovanou koncepci, toho, co bude ve zbytku areálu město nemá, a tak je zatím prostor pro bohatou fantazii. „Mohla by tam být obřadní síň, kterou máme nyní v muzeu. A mohlo by tam vzniknout i ubytování,“ zamyslel se Hlinčík.

Umí si tam ale představit i prostor pro spolky, knihovnu nebo zámeckou restauraci. Město se samozřejmě snaží sehnat i původní artefakty, které se na zámku nalézaly. Nápady na další využití jsou však i ze zcela odlišného soudku. „Měli jsme tu i nabídku na pěstování hub s léčivými účinky nebo na exkluzivní vinotéku,“ přiblížil starosta, s tím, že zájemci s neotřelými nápady se ozývají sami.

Město Stráž pod Ralskem má bohatou historii. Jeho dnešní ráz je zapříčiněn těžbou uranu, která tu probíhala. Sídlilo tu mnoho šlechtických rodů. Vartenberkové, jejichž rod dědičně od roku 1337 zastával úřad nejvyššího číšníka českých králů, také předsedali zemskému soudu a zastávali funkci pražského purkrabího. Kromě nich ve Stráži pobývali i Hyršpergárové, Lichtenštejni, Hartigové, ale i Albrechta z Valdštejna.