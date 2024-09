Ještě než k němu přišla kontrola z inspekce, provedl prý potřebné kroky k jejich eliminaci. To potvrdil doklady. „Deratizační firma provedla již několik zásahů a koncem září bude opět kontrolovat stav hlodavců. Usoudí, zda se bude muset v opatřeních pokračovat či nikoliv, ale jak se zdá, zvířata už pomalu ustupují,“ uvedl.

Musí nyní zavírat nejen dveře, ale i okna. „Sousedka viděla lézt myši nahoru po zdech. Okna se musí zavírat jak v noci, tak i přes den,“ povzdechl si s tím, že celá situace na něj bohužel vrhá negativní světlo.

Zmrzlinu by rád zase začal prodávat. „Tento týden chceme opět zmrzlinu vyrábět. Pro mě důležité, aby nebyl poškozen žádný zákazník,“ řekl v pondělí 9. září.

Současně připustil, že dva chladící boxy skutečně potřebují opravu. „Tento i tento je rozbitý, ale přijede opravář. Obvykle máme plné minimálně dva pulty. A to také chci do budoucna zajistit,“ ukázal prstem na dvě ze tří chladících zařízení.

close info Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce zoom_in Kvůli otřesným hygienickým podmínkám uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce provozovnu Zmrzlina ve Stráži pod Ralskem.Mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva potvrdil uložený zákaz na uzavření provozovny. „V obou případech se jednalo o závažné hygienické nedostatky spojené zejména s výskytem škůdců a nezabezpečení provozovny před pronikáním škůdců a nedostatečným úklidem,“ připomněl zároveň i podobné nedostatky z loňska.

Výše sazby při závažných prohřešcích v oblasti hygieny se může vyšplhat až do výše 10 milionů korun, ale obvykle bývá nižší. „Samozřejmě v závislosti na historii přestupků, například počtu zasažených spotřebičů, velikosti provozovny a tak dále,“ uvedl Marek Bartík ze stejné instituce.

Martina Farská z deratizační firmy DDD-komplex, která ve zmrzlinárně deratizaci provádí, potvrdila, že město zasáhla epidemie. „Opravdu celá Stráž pod Ralskem je hlodavci vyloženě prolezlá. Zásahů jsme už měli hodně a to vám odpoví každý, koho se zeptáte,“ řekla.

Deratizace prý prováděli standardním způsobem. „K panu Schwarzkopfovi jsme jezdili v častějších intervalech. Měl snahu situaci vyřešit. Bohužel jsou to ale hlodavci. Nejsme instalatéři, kteří položí trubku a ono to funguje. Jsou to zvířata. Blíží se podzim a hlodavci se stahují. Máme spolu nasmlouvané ještě další pravidelné návštěvy,“ potvrdil.

Zmrzlinárna může znovu zahájit svou činnost, pokud odstraní nalezené prohřešky. „Ve chvíli, kdy kontrolovaná osoba napraví všechny zjištěné hygienické nedostatky, tak poté následuje ze strany potravinářské inspekce opakovaná kontrola, která určí, zda je napravila. A pokud se tak stalo, tak je zákaz uvolněn,“ konstatoval Bártík.

Kopřiva však poznamenal, že úřad dosud neobdržel od majitele potřebnou žádost. „Do dnešního dne kontrolovaná osoba nepožádala o udělení souhlasu s opětovným použitím prostor, pro které byl vydán zákaz. Je plánováno provedení opakované kontroly,“ řekl mluvčí.

Na zmrzlinu jezdili do Stráže pod Ralskem na Českolipsku lidé ze široka daleka. „Zmrzlinu jsem si tam dával, chutnala nám a žádné problémy tam nebyly. Připadalo mi to jako normálně čistá provozovna,“ zavzpomínal Petr Kaplánek z Nového Boru.

Naopak paní Barbora je ze Stráže a do provozovny již nechodí. Nelíbí se jí prostředí. „Několikrát jsme tam byli. Na první pohled už je vidět, že chladící zařízení není úplně v pořádku. A i vůně, kdy vcházíte dovnitř, mi není příjemná. Raději jezdíme do Mimoně,“ uvedla.

close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in Majitel zmrzlinárny ve Stráži Heinrich Valentin Schwarzkopf.Schwarzkopf vyrábí zmrzlinu v České republice již 27 let. Jako zaměstnanec německé Lufthansy procestoval téměř celý svět. „Když jsem navštívil tuto zemi, všiml jsem si, že tu je nedostatek zmrzlináren, takže jsem si říkal, že by tu obchod se zmrzlinou mohl dobře fungovat,“ zavzpomínal.

Zaměstnal zmrzlináře a inspiraci hledal na veletrzích například ve Frankfurtu nad Mohanem. „Projel jsem spoustu veletrhů. Vytvořil jsem řadu zmrzlin, jako je například čabajková nebo maková a znovu chci vyrábět alkoholovou. Dělal jsem například slivovicovou, ale výhradně z domácí pálenky,“ řekl. Přiznal však, že už je v 81 letech unavený a chtěl by skončit. Chybí mu však nástupce.

Ivana Jabloňovská, která byla řadu let jeho životní partnerkou, pracovala u něj a nyní má vlastní provozovnu v Mimoni, se od problému distancuje a nechce jej komentovat. Přiznala však, že ji to mrzí a situaci sleduje. „To víte, že mi to je líto. Vždyť jsem tam strávila 26 let, ale víc s tím neudělám,“ konstatovala.

HLODAVCI JSOU PROBLÉM V CELÉ REPUBLICE Podle majitele firmy Deratizace Global Daniela Gani jsou hladovci přemnožení napříč celou republikou. Jedna z příčin sahá až do období covidu. „Čekali jsme na expanzi hlodavců a je tady. Hlásila nám ji i hygienická stanice. V době covidu šly totiž deratizační práce zcela stranou. Týká se to především potkanů,“ poznamenal. Vysvětlil, že před covidem se dělávaly plošné deratizace, ale v jeho období pouze dezinfekční práce. „Kolonie hlodavců jsou nyní ohromné. V Praze je nestačíme likvidovat. Velkou roli navíc sehrává rezistence,“ uvedl, a to i genetická. „Ve skupině se objevují jedinci, kteří informují ostatní, aby nepožívali nástrahu.“ vysvětlil. Poznamenal, že počet zásahů se zvedl na trojnásobek.

Mohlo by vás zajímat: Českolipsko láká na párky v rohlíku. Zjistili jsme, kde jsou nejlevnější