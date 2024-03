„Za zadním traktem budovy se často zdržují narkomané, kteří posprejovali skoro vše, co se posprejovat dalo. Graffiti „zdobí“ budovu pošty víc než deset let,“ uvedla dále zklamaná žena a vysvětlila, že to neprospívá ani turistickému ruchu ve městě.

„Budovu původně postavili pro zaměstnance bývalého podniku Uranové doly, později přejmenovaného na Diamo, někdy v 60. letech minulého století. Sloužila jako jídelna. Později tam jídelnu zrušili, protože kapacitně nedostačovala a objekt si převzala do majetku Česká pošta,“ napsala do Českolipského deníku čtenářka Markéta.

Lidé ve Stráži pod Ralskem se pozastavují nad stavem sídla pobočky České pošty v jejich městě. Mrzí je, že s ním roky nikdo nic nedělá a místu, které by za normálních okolností bylo příjemné na procházky, by se raději vyhnuli.

„V letním období k nám jezdí návštěvníci z Německa, kteří jsou ubytováni v hotelu Uran a v přilehlém penzionu. Budovu pošty a ubytovací zařízení od sebe dělí pouze kulturní dům U Jezera,“ popsala ještě lokaci a dodala, že by občané Stráže pod Ralskem uvítali opravu fasády a úklid kolem budovy, kde je ještě listí od podzimu, prázdné plechovky a střepy skla.

S tím souhlasí i další obyvatelé města. Ivana Zajícová reportérce Deníku řekla: „Není to pěkný. Když si vezmete, že je to pošta, státní instituce. A už to umístění, nahoře na kopci není vhodné. Hned pod ní se scházejí feťáci, je to posprejované,“ krčila rameny mladá žena.

Lenka Dvořáková, která ve Stráži už nebydlí, ale pravidelně tam jezdí pro poštu, zavzpomínala, že takový stav byl od počátku. „Mládež sem chodila požívat návykové látky, a to bylo ještě za socialismu. Už tenkrát to nebylo v pořádku. Bylo to takové nepřístupné území. My jsme okolo chodili se zavřenýma očima,“ řekla elegantně oblečená žena a dodala, že pošta dříve bývala ve vedlejší budově.

Také Josef Huder si myslí, že dům by mohl být lépe udržovaný. „Se službami jsem spokojený, tam žádné problémy nejsou, ale ta budova. Ta by mohla být důstojnější,“ vyjádřil se.

Řemeslník, který pod poštou parkoval, si myslí, že přemalování posprejované části moc nepomůže. „Když to natřou, tak to pro vandaly bude jako magnet. Tak je to se všemi čerstvě natřenými plochami.“

Starosta Stráže pod Ralskem Zdeněk Hlinčík přiznal, že budova opravdu městu neprospívá, avšak podotkl, že není v jeho majetku. „Je pravda, že tato budova nám opravdu dělá velmi negativní reklamu. Nicméně patří České poště a její vzhled by měl mít na paměti majitel nemovitosti. V tomto stavu je více, než deset let,“ řekl starosta.

Prý se ale město postaralo alespoň o stavby v sousedství. „Majitel má například možnost objekt oplotit. Město se v zimním období stará o úklid a posyp přístupových cest k budově,“ podotkl starosta.

Podle něj jsou lidé závislí na návykových látkách v okolí objektu pod kontrolou. „Situace není katastrofická, městská policie provádí pravidelné kontroly a bezpečnostní situace je z hlediska trestné činnosti na nízké úrovni,“ myslí si starosta.

V tomto směru pomáhá i to, že se po městě pohybují v uniformách posluchači Akademie vězeňské služby a pravidelně přijíždějí terénní pracovníci organizace Most. „Město bohužel nemůže kromě vytvoření kontrolních mechanizmů investovat do cizího majetku,“ uzavřel starosta.

Zástupce majitele budovy Deníku sdělil, že vandalismus nahlásili polici a přislíbili, že své pozemky uklidí. „Posprejování budovy jsme řešili s policí, nicméně viník nebyl vypátrán. V podloubí budovy se dle mých zjištění opravdu často zdržují osoby v podnapilém stavu, což opět pravidelně řešíme s příslušnými orgány,“ řekl mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Podle něj s výskytem těchto osob také souvisí nepořádek v okolí budovy. „V nejbližší době zajistíme opětovný úklid na vlastních pozemcích,“ přislíbil Vysoudil.