Ostré povely, hlášení, zvuk zavíraných dveří cel, nasazování pout, trénink ovládání defibrilátoru a první pomoci. Také inscenovaný řev figurantů-vězňů a zásah proti nim a mnoho dalšího zní dnes krásně opravenou budovou ve Stráži pod Ralskem. Nový generální ředitel Vězeňské služby ČR (VS) Simon Michailidis v blízké věznici sloužil, z toho řadu let jako její ředitel. V pondělí se sem přijel podívat, jak tu funguje právě otevřené Výcvikové a vzdělávací centrum při Akademii Vězeňské služby.

On sám tu ještě před pár lety vodil své děti do mateřské školy. „Předškoláci si tady hráli do roku 2016. Po jednáních s městem budovu odkoupila Vězeňská služba. O dva roky později začala její rekonstrukce pro nynější využití ke školení dozorců a zaměstnanců,“ konstatoval.

Skladba vězňů v zemi se podle něj mění k horšímu, a proto je nutné klást maximální důraz na větší profesionalitu. „K fyzickým napadením sice dochází, ale spíš než agresivnějších je mezi vězni více složitějších osobností,“ vysvětlil Michailidis.

Kvůli situaci spojené s pandemií covid – 19 výuka začala až letos v říjnu. Aktuálně jsou zde čtyři třídy studentů, zhruba 80 dozorců a strážných. Podle ředitele Akademie Vězeňské služby ČR Františka Vlacha bude další vybavování a úpravy pro potřeby přípravy a zdokonalování příslušníků VS pokračovat i v budoucnu. „Naší snahou je, aby celý výcvik odpovídal co nejvíce reálným podmínkám ve věznicích. Zcela originální vybavení jsme si sem sháněli a připravovali více než rok z různých věznic,“ řekl Vlach.

Podle něj se tak strážská vzdělávací instituce stává vzorem i pro kolegy ze zahraničí, s nimiž jsou Češi v kontaktu a vzájemně se inspirují. Jeho první zástupce Antonín Sůva doplnil, že pro zdejší praktickou výuku je vyčleněn devítičlenný tým pedagogů, kteří vedou jednotlivé vyučovací bloky. „Sebeobranu mají na starosti tři učitelé,“ upřesnil Sůva. „Dbáme na to, aby se zde akcentovaly praktické zkušenosti našich profesionálů. Studenti se ale též mohou navzájem učit ze svých chyb,“ dodal. Jak podotkl, výuka v bývalé školce má také hodně multimediální charakter.

„Ve výcviku jsme zhruba měsíc. Je to tu super, máme výborné kantory. Nové centrum nabízí spoustu nových možností, jak si začátečník může nanečisto osahat a vyzkoušet vše nezbytné, než se dostane do ostrého procesu,“ komentoval strážmistr Martin Vašák, který na výcvik přijel z Příbrami.

Generální ředitel VS v pondělí sledoval praktickou přípravu jako nácvik poutání vězně, osobní prohlídky, komunikaci u rentgenu a rámu, které jsou u vstupů věznic, nebo sebeobranu a zákroky v případě, kdy trestanci napadnou dozorce. Po přesunu do blízké věznice zhlédl i dynamickou scénu pojednávající o přepadení eskorty ozbrojenci. Nenechal si ujít ani návštěvu nedávno dokončené střelnice, která začala sloužit výcviku. Mimo jiné ji využijí i čerstvě přijatí a školení nováčci.

„Vzniku této střelnice, která nahradila původní nekrytou střelnici z roku 1982, předcházely už v 90. letech velké peripetie. Byla otevřená a lidé z okolí si stěžovali, že je střelba ohrožuje i ničí majetek,“ zavzpomínal Michailidis s tím, že prvotní kroky k stavbě nové střelnice započaly v roce 2016 a stavba trvala rok. „Bez zajímavosti není, že náklady na střelnici činily v roce 1982 sto tisíc tehdejších korun, u této nové to bylo už 21 milionů,“ srovnal.

Jak doplnil ředitel strážské věznice Ladislav Blahník, nová střelnice je postavena jako tzv. střelecký tunel, je tedy plně krytá a nemůže tak dojít k tomu, že by střela opustila vyhrazený prostor. Rozdělena je na dva střelecké úseky, přičemž oba mají pohyblivou palebnou čáru. „Střelba je zde možná veškerými zbraněmi a municí, kterou v současné době využíváme. Střelnice tak může sloužit jak k běžné střelecké výuce, tak pro zdokonalovací střelby zásahových jednotek a eskortních skupin,“ uvedl Blahník. Součástí střelnice je i moderní učebna a sociální zázemí. Významným bonusem je také možný celoroční provoz za každého počasí. „Každé palebné stanoviště je navíc snímáno kamerovým systémem, který umožňuje zpětné vyhodnocení pohybu střelce na stanovišti a odhalení případných nedostatků při samotné střelbě,“ dodal ředitel věznice.

Podle Vlacha se zásadním vylepšením střelnice souvisí i jejich vzdělávací program, který klade znalost zbraní a střeleckou přípravu mezi priority. Příslušníci trénují nejen střelbu, ale i nabíjení, vybíjení zbraně, ke které musí získat respekt. „Nejde o to naučit se ji popsat, ale umět s ní dokonale manipulovat a zejména přesně vědět, za jakých podmínek můžu služební zbraň použít,“ upozornil Vlach.

Aktuálně je v ČR přes 18 800 vězněných osob, z toho ve Stráži pobývá 680 odsouzených mužů.