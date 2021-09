Jak informovala mluvčí MP Eva Vlastníková, strážníci získali jeho popis z kamerového záznamu, který monitoruje nádraží. „Strážníci se ho vydali hledat do místních náleven a heren. A štěstí spojené s důsledností jim přálo, muže objevili v jednom z barů. Jakmile uviděl uniformy, nesnažil se zapírat,“ uvedla Vlastníková.

A dalším štěstím bylo, že peníze nestačil utratit nebo prohrát na automatech. „Horší už to je s doklady a peněženkou. Tu údajně vyhodil do některého odpadkového koše na sídlišti Sever, ale nedokázal přesně označit, kde to bylo,“ řekla mluvčí. Pachatele krádeže strážníci převezli na obvodní oddělení Policie ČR, neboť tento trestný čin už spadá do jejich kompetence.