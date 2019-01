Lidé bez přístřeší hledají v České Lípě vlastní úkryty před mrazem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Bezdomovci v České Lípě nocují, kde se dá. Více než desetistupňové mrazy je ženou do čekáren, haly autobusového nádraží, sklepů, nejrůznějších skrýší, pod mosty, dokonce do bankomatu České spořitelny, aby se alespoň trochu zahřáli.



Strážníci městské policie průběžně procházejí všechna známá místa, kde bezdomovci obvykle přebývají, a ptají se na jejich zdravotní stav. Zásadním problémem u těchto lidí je pokročilá závislost na alkoholu.

„Aktuálně jsme s omrzlinami žádného nenašli, ale když se s nimi strážníci baví, tak mívají stopy po omrzlinách,“ sdělila mluvčí městské policie v České Lípě Eva Vlastníková. Podle ní je velice těžké určit, kolik je na území města lidí bez domova, protože většinou migrují – odcházejí a přicházejí.



V prosinci upoutal pozornost Srb, který cestoval za synem do Německa, ale odtamtud ho vrátili, byl bez peněz.



„Pohyboval se tady kolem autobusového nádraží, jeho zdravotní stav byl podezřelý. Našli se lidé, kteří mu pomohli najít bydlení, vybavili ho oblečením a dali i jídlo, aby se mohl dát do pořádku,“ připomněla Vlastníková.

Na ubytovně ale dlouho nepobyl, protože měl problémy s alkoholem a související agresivitou, takže dnes už je opět na ulici. „Reagujeme i na telefonáty obyvatel panelových domů, kteří za výtahy poměrně často nacházejí spáče,“ řekla Vlastníková. Dříve měli oblíbená místa u zařízení, kterými se odvětrávalo teplo ze Sportareálu. Tam už je ale plot, takže se k nim nikdo nedostane.



Lidé bez střechy nad hlavou ale v České Lípě mají možnosti, kde v zimě bez rizika přenocovat. Například v Domě humanity v Dubické ulici. „Lidé v nouzi u nás mohou strávit noc ve společenské místnosti, dáme jim teplý čaj, teplé oblečení či spacák, ale i když jsou teď mrazy, tak žádní lidé z ulice tuto možnost nevyužili,“ sdělila vedoucí Domu humanity Lucie Pavlíková.

Kromě pomoci náhodným příchozím v tomto azylovém domě aktuálně poskytují na základě smlouvy přístřeší dvanácti mužům a pěti ženám. Ti jsou ubytováni odděleně, mohou se zde umýt, vařit si, vyprat nebo sledovat televizi. Každá osoba platí za noc 50 korun. Celková kapacita domu je 28 lůžek.

„Každý se sám rozhoduje, jak bude žít. My tu máme připravenou nabídku, je to možnost vyspat se v teple pod střechou. Když ji nevyužijí, je to jejich svobodná vůle, není to o tom, že jsme se nepostarali,“ komentovala ředitelka Sociálních služeb v České Lípě Jitka Dočkalová případy, kdy se bezdomovec raději krčí pod mostem, než by přespal v azylovém domě.

V sousedním Novém Boru mají lidé v nesnázích možnost zahřátí a přenocování v „Homeless Office“ ve Wolkerově ulici.



„Naši bezdomovci nyní venku nejsou, alespoň jsme na ně při kontrolách nenarazili. Při poslední noční jsme nalezli jednoho muže, který přebýval u kamaráda v Žizníkově, ale teď se náhle objevil u nás, byl podchlazený a podnapilý,“ popsal včerejší mrazivou noc velitel novoborských strážníků Jiří Zemanec.



„Několik komplikací a podchlazení jsme v těchto mrazech řešili, ale zatím jsme žádné vážnější případy na Českolipsku nezaznamenali,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Michael Georgiev.