Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v České Lípě jsou v dobré kondici. Liberecký kraj instituci dokonce zařadil mezi svá vybraná Centra odborného vzdělávání a díky tomu dnes patří mezi nejlépe vybavené střední školy. Třetím rokem školu řídí Hana Kubátová Ortová.

Když vaši školu před několika lety Liberecký kraj přejmenoval na takzvané Centrum odborného vzdělávání, tušila jste se svými kolegy, co vás čeká?

První jednání o možném vzniku „Centra odborného vzdělávání pro oblast služeb“ v České Lípě proběhla se zřizovatelem školy Libereckým krajem již v roce 2015. Zájem o zřízení centra mělo v té době mnoho středních škol. Jen osm z nich ale mohlo být vybráno.

Co hrálo ve váš prospěch?

Tomu, že jsme nakonec uspěli v konkurenci dalších škol, pomohla nejenom současná poptávka podniků po absolventech řemeslných oborů, ale i naše zkušenosti s řízením různých projektů hrazených z fondů EU.

Výběrová řízení na vybavení byla komplikovaná a časově velmi náročná. Jednotliví učitelé odborného výcviku, učitelé teoretického vyučování a nepedagogičtí zaměstnanci školy se osobně podíleli na zpracování podkladů k výběrovým řízením na pořízení strojů, zařízení, počítačů a interaktivních tabulí. Výsledek jejich práce ale „stojí za to“.

Jaké jsou výhody centra odborného vzdělávání?

Nespornou výhodou je prostupnost mezi obory. Pokud žák během studia zjistí, že nezvolil vhodný obor, pak si obvykle vybere z nabídky patnácti učebních oborů jiný, přestoupí tak v rámci jedné školy a dokončí střední vzdělání. Po vyučení mohou žáci pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu a získat tak maturitu. Naopak. Pokud žák maturitního oboru zjistí, že maturitní zkouška je nad jeho síly, pak má možnost přestoupit do vyššího ročníku oborově blízkého učebního oboru a neodchází z naší školy s pouhým základním vzděláním. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá výuční list.

Existují nějaké nevýhody?

Rodiče se často obávají toho, že ve škole, kterou navštěvuje téměř 800 žáků, budou jejich děti „anonymní“, že se mohou „ztratit v davu“. V jednom okamžiku je však ve škole vždy jen přibližně polovina z uvedeného počtu žáků. Výuka na „SOU“ totiž probíhá v týdenních cyklech. Týden jsou žáci v dílnách odborného výcviku v dílenských halách a týden v lavicích školy. Z tohoto pohledu jsme pak běžně velkou střední školou.

Které obory považujete za prioritní, které jsou v České Lípě výjimečné?

Jsme jedinou školou v Libereckém kraji, která nabízí studium v maturitním oboru ekologie a životní prostředí. Žáci tohoto oboru jsou úspěšní v odborných soutěžích, škola úzce spolupracuje na řadě vzdělávacích ekologických akcí s Vlastivědným muzeem a galerií Česká Lípa. Někteří žáci pokračují ve studiu na vysoké škole, další najdou uplatnění jako ekologové v podnicích, na správách CHKO a NP, na inspektorátech životního prostředí atd.

Jak to vypadá s ostatními obory na trhu práce?

Absolventi řemeslných oborů jsou na trhu práce tak žádaní, že nelze říci, jaký obor je prioritní. V současné době chybí podnikům zaměstnanci ve všech profesích. Významně se také zvýšilo finanční ohodnocení jejich práce. Uplatnění najdou elektrikáři, instalatéři, automechanici, truhláři, strojní mechanici, obráběči kovů, ale také pekaři, cukráři, kuchaři, číšníci i kadeřnice. Zemědělské podniky mají veliký zájem o naše absolventy oboru zemědělec-farmář.

Určitě je lepší vyučit se řemeslu, co v dnešní době má skutečně „zlaté dno“, a být tak spokojenější a nestresovat se studiem, ke kterému děti dotlačí rodiče. Jak tohle vnímáte ze své zkušenosti?

Nikdy neřeknu, že vždy je jedinou správnou volbou některý z našich řemeslných oborů. Pro patnáctileté děti je mnohdy těžké rozhodnout se, v jaké profesi chtějí najít uplatnění. Nejlépe znají schopnosti svých dětí rodiče a je obvykle na nich, jakou střední školu si jejich dítě nakonec zvolí. Podle mého názoru však málokterý z rodičů ví, že v dospělosti lze jen obtížně získat výuční list. Dálkovým studiem lze dosáhnout pouze na maturitní vysvědčení a vysokoškolský diplom, velmi obtížně však na výuční list. Řemeslu se samostudiem, či dálkovým studiem naučit nelze. Pokud si tedy dítě nezvolí učební obor na střední škole, má tak v budoucnu cestu k dosažení tohoto typu vzdělání téměř uzavřenou.

Myslím, že začít svoji profesní kariéru právě výučním listem a navazovat na něj dalším studiem, má velký význam. Máte žáky, kteří chtějí a umí, mají šikovné ruce a jsou tak vaší chloubou?

Během studia se žáci učebních oborů účastní celorepublikových soutěží řemeslných dovedností. Letos nás čeká soutěž „Talent pro firmy“, kterou pořádá Hospodářská komora ČR. Budoucí instalatéři se opět zúčastní soutěže zručnosti pořádanou „Cechem instalatérů“, budoucí farmáři pojedou znovu na soutěž odborných dovedností do Frýdlantu. Tak jako každý roku budeme opětovně bojovat o získání medaile v soutěži „Automechanik Junior“. Naši cukráři se budou moci pochlubit výrobky, které každoročně vznikají na projektových dnech s partnerskou školou v Bautzenu. Velmi úspěšní jsou v soutěžích také naši „ekologové“. Ti kromě jiného spolupracují s obdobně zaměřenou školou v německém městě Zwickau.

Ve veřejném prostoru nyní proběhla vzrušená debata o přestěhování českolipské pobočky Střední zdravotnické školy v Liberci pod vaši střechu. Plánujete spolu se zřizovatelem, že se postaráte ještě o vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelek?

Od příštího školního roku bude českolipské pracoviště SZŠ Liberec v pronájmu v budově školy v ulici 28. října. Třídy a prostory pro odborné učebny viděli jak rodiče současných žáků, tak jejich pedagogové a podle reakcí, které jsem měla možnost sledovat, musím konstatovat, že byli spokojení. Jinými slovy, současní žáci a žáci nastupující do prvního ročníku v září 2020 ještě stále budou studovat a také maturovat pod „hlavičkou“ liberecké SZŠ.

Jak probíhají jednání o přesunu?

Proběhne se zaměstnanci českolipské SZŠ již třetí setkání. Budeme řešit záležitosti týkající se příprav prostor na nový školní rok. Téměř všichni zaměstnanci českolipské SZŠ jsou z okolí města Česká Lípa. Bude tedy snadné častěji se vzájemně sejít a společně připravit zahájení nového školního roku.

Varianta s přesídlením k vám na SOŠ vznikla u vás?

Prostory pro odloučené pracoviště zdravotnické školy na Obchodní akademii byly poskytnuty dočasně. Kraj hledal dlouhodobé řešení společně se všemi středními školami v České Lípě včetně místní krajské nemocnice. Samozřejmě oslovil i naši školu. Do úvahy přicházela celá řada možností. My jsme nabídli k využití 4 místnosti v budově bývalé „zemědělky“. Avšak zájmem zdravotnické školy bylo, aby výuka všech oborů probíhala společně. Do budoucna potřebují 10 tříd, ty už v budově v ul. Lužická k dispozici nejsou.

Byly by pro zdravotnickou školu dostatečné prostory bývalé „zemědělky“?

Nebyly ! V dané budově probíhá výuka našich maturitních oborů, jsou zde zbudované laboratoře a odborné učebny pro výuku jiných oborů. Kapacitně bychom došli ke stejnému problému jako na Obchodní akademii. Zřizovatel mě požádal o návrh trvalého, nikoli provizorního řešení. To je možné v rámci budovy v ul. 28. října. Jsme schopni výuku studijních oborů naší školy přestěhovat jinam a uvolnit zdravotnické škole 4. patro včetně možnosti využití učeben ICT, které jsou o patro výše. V témže objektu bychom mohli bez větších komplikací zbudovat i odborné učebny.

Hana Kubátová Ortová

• V roce 1990 absolvovala Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Později i obor management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

• Do roku 2001 působila jako učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ Markvartice u Děčína, na ZŠ Sever v České Lípě a na SPŠ strojní v České Lípě.

• Od roku 2002 do 2017 byla zástupkyní ředitele SOŠ a SOU v České Lípě pro ekonomiku a od října 2017 je zde ředitelkou.