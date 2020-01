Spekulace a emoce se šíří kolem budoucnosti teprve nedávno zřízené střední zdravotnické školy v České Lípě, která je součástí „zdrávky“ v Liberci. Záměr přestěhovat pobočku zdravotní školy pod střední školu a odborné učiliště v České Lípě, lidově nazývané Uran, hejtman stáhl z prosincového jednání krajského zastupitelstva. Nápad tak pronikl před obdobím svátků na veřejnost a rodiče budoucích zdravotních sester silně rozčílil.

Uklidnit situaci má dnešní podvečerní schůzka zástupců kraje a rodičů v aule učiliště. „Současná zdravotnická škola rozhodně není před rozpadem. Naopak je dobře zformovaná a má všechny předpoklady pro to, aby mohla být stabilní, kvalitní a konkurenceschopnou střední školou,“ připomněl náměstek hejtmana pro školství Petr Tulpa (SLK). Podle něj kraj před třemi roky reagoval na nedostatek zdravotních sester v České Lípě – a také kvůli zdlouhavým registracím nových oborů a škol – otevřením „pouhé“ pobočky liberecké zdravotnické školy. Ta od té doby funguje v provizoriu v budově Obchodní akademie v České Lípě a část učitelů tam dojíždí z Liberce. Kraj tak stále hledá vhodné místo, kam budoucí sestřičky a ošetřovatele přemístit na stálo.

Původně zamýšlená prázdná škola na Palackého náměstí je ve špatném stavu a není možné ji rychle opravit. „Celková úprava by vyžadovala okolo 70 milionů a dva roky by nebyla použitelná. Navíc bychom rekonstrukcí získali zbytečně velkou budovu,“ vysvětlil Tulpa. Proto navrhl přemístit školu do volných a opravených prostor střední odborné školy v České Lípě v ulicích Lužická a 28. října.

„Byla to další varianta, která má mnoho výhod a málo nevýhod. Je rozhodně hospodárná s plným dodržením kvality výuky, se stejnými učiteli a stejným školním vzdělávacím programem. S garancemi pro dokončení studia v té škole, ve které začalo,“ sdělil náměstek Tulpa. A přiznal, že zatím není jasné, zda by škola zůstala pod vedením liberecké „zdrávky“ nebo pod hlavičkou střední odborné školy v České Lípě.

To ale část politiků i rodičů dráždí. „Předložení takového návrhu skoro až na stůl krajským zastupitelům je pro mě zklamáním – tak špatný návrh už jsem dlouho nečetla. Nepodpořím hloupé změny v tak citlivé oblasti, jakou je vzdělávání středního odborného personálu pro personálně poddimenzovanou nemocnici v České Lípě,“ prohlásila krajská zastupitelka Romana Žatecká (ČSSD). „Problém vidím v tom, že tyto zásadní změny nebyly vysvětlené a probrané s rodiči a studenty,“ zdůraznila.

Jak komentovala starostka České Lípy a statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová (ANO), podařilo se jí do neutěšené situace zasáhnout a ve spolupráci s hejtmanem stáhnout projednávání věci z programu jednání krajského zastupitelstva. „Vytvořili jsme tak prostor pro další řešení situace. Naší prioritou je, aby střední zdravotní škola v našem městě fungovala dál, a to v plné kvalitě a ke spokojenosti žáků, pedagogů a rodičů,“ uvedla Jitka Volfová. Zda se zjitřená atmosféra uklidní po první schůzce s rodiči žáků, je nejisté.

CÍTÍ SE PODVEDENI

„Záleží na tom, aby škola měla své vlastní dobře vybavené prostory, kde děti budou „doma“ a ne jen pořád na protahující se návštěvě. Zásadní také je, aby je učili v oboru kvalifikovaní učitelé. Obávám se, že ti stávající nebudou chtít na „Uran“ přestoupit,“ popsala své obavy matka studentky 2. ročníku oboru Praktická sestra Leona Maříková.

„Doufám, že kraj na sloučení s učilištěm zapomene,“ zlobila se Jitka Hánová, matka dcery, která studuje v 1. ročníku. „Bylo nám slíbeno, že škola opustí prozatímní prostory a přesídlí do vlastních, například do prázdné školy v českolipské Mariánské ulici, ale stále by šlo o pracoviště Střední zdravotnické školy Liberec,“ řekla Hánová. Škola pod hlavičkou učiliště v ní nevzbuzuje důvěru: „Obávám se, že by do budoucna nemusela být zaručena stejná kvalita výuky, cítím se tímto podvedená,“ dodala matka.

Ředitelka liberecké zdravotnické školy Jana Urbanová na dotazy Deníku neodpověděla s tím, že čerpá dovolenou a vyjádří se později.