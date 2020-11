Po téměř čtyřech desítkách let byla původní střelnice už zastaralá a nevyhovovala současným podmínkám výcviku příslušníků VS, kterých je ve strážské věznici aktuálně zaměstnáno 165. Jen ostré střelby musí absolvovat průměrně pětkrát za rok.

Nová střelnice byla postavena jako takzvaný střelecký tunel, je tedy plně krytá a nemůže tak dojít k tomu, že by střela opustila vyhrazený prostor, jako se tomu může stát na nekrytých střelnicích. Rozdělená je na dva střelecké úseky, přičemž oba mají pohyblivou palebnou čáru.

V prvním úseku je šest palebných stanovišť a je zde možná střelba na vzdálenost 25 metrů, ve druhém jsou dvě palebná stanoviště a je zde možné střílet až na vzdálenost 50 metrů. Střelba je zde možná veškerými zbraněmi a municí, kterou v současné době VS využívá.

„Naše střelnice tak může sloužit jak ke standardní střelecké výuce, tak pro zdokonalovací střelby zásahových jednotek a eskortních skupin. Zároveň bude na střelnici probíhat výuka frekventantů Akademie Vězeňské služby ČR,“ poznamenala mluvčí strážské věznice.

Jak doplnila, součástí novostavby střelnice je moderní učebna, kancelář správce střelnice a sociální zázemí. Významným bonusem pro zkvalitnění výcviku je také možný celoroční provoz za každého počasí. Každé palebné stanoviště navíc snímá kamerový systém, který umožňuje zpětné vyhodnocení pohybu střelce na stanovišti a odhalení případných nedostatků při samotné střelbě.

„Na střelby na naší nové střelnici se už těším. Přináší nám řadu výhod oproti té původní. Například je to možnost jejího celoročního užívání, pevná i pohyblivá palební čára nebo kamerový systém umožňující zpětné vyhodnocení střeleb. Výhodou je určitě také odhlučnění střelnice, které zaručuje, že střelbou nebudeme rušit odsouzené ani občany bydlící v blízkosti věznice,“ sdělil major Jiří Černý, vedoucí oddělení vězeňské stráže ve Stráži pod Ralskem.

Také ředitel Akademie Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem František Vlach vítá dokončení tak důležitého cvičiště pro nováčky i zkušené dozorce. „Většina začínajících příslušníků do okamžiku přípravy nikdy zbraň neměla před sebou, v minulosti to už znali z vojny,“ řekl Vlach. Podle něj vzdělávací program VS klade znalost zbraní a střeleckou přípravu mezi priority. Jeho nastávající kolegové trénují nejen střelbu, ale nabíjení, vybíjení zbraně, ke které musí získat respekt.

„Nejde o to naučit se ji popsat, ale umět s ní dokonale manipulovat a zejména přesně vědět, za jakých podmínek se může služební zbraň použít,“ uvedl Vlach. Jeho škola stojí nedaleko samotné věznice a díky nové střelnici nebude muset zajišťovat pronájem střelnice jinde a naopak bude moci nabídnout i specializační kurzy.

První kroky k zahájení výstavby moderní střelnice zahájila VS v roce 2016, samotná výstavba trvala rok. Bez zajímavosti není také porovnání nákladů na výstavbu. Zatímco v roce 1982 činily náklady na otevření střelnice 100 tisíc tehdejších československých korun, náklady na výstavbu současné věznice se vyšplhaly na 21 milionů. Investorem bylo Ministerstvo spravedlnosti ČR.