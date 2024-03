Přinášíme krátké zprávy o případech, které se odehrály v České Lípě a vyžádali si zásah strážníků.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V druhé polovině tohoto týdne vyjížděli strážníci ke Kauflandu, kde se měl podle prvotních informací odehrávat konflikt mezi člověkem bez domova a skupinkou romské mládeže. Nakonec se ukázalo, že bezdomovec je hluchoněmý a jako komunikační prostředek zvolil divokou komunikaci. Mladí to vnímali jako výhružky, nakonec se „domluvili“ a obešlo se to bez fyzického konfliktu. Posléze se hluchoněmý bezdomovec vrátil ke Kauflandu a obtěžoval zákazníky. Hlídka městské policie ho opět z místa vykázala.

Sedmadvacetiletá žena zdolala plot u azylového domu, aby se porozhlédla, zda by nenašla něco pro ni užitečného. Zaujaly ji vyřazené spací pytle, které by se jí hodily. Jejího počínání si všimla svědkyně a zavolala o pomoc při prověření vetřelce. Strážníci tam nalezli mladou ženu, která se bez lupu snažila uniknout přes plot pryč, ale hlídka byla rychlejší. Mladá žena bez domova odešla bez spacáku a s domluvou.

V kapse 60 korun, nákup za téměř sedm tisíc. Výhodný kauf muži nevyšel

Černou bundu s bílými rukávy měl na sobě muž, který krátce před půlnocí kráčel Severem a pral se s všudypřítomnými kontejnery a k tomu ještě nelidsky řval. Strážníci ho zastihli v Severní ulici, kde našli převrácený kontejner i s vysypaným obsahem. Mladík byl silně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, přesto poslechl výzvu strážníků, kontejner narovnal a vrátil do něj i to, co tam patří.

Na městskou policii se obrátil muž, který měl starost o svého známého. Ten mu dva dny nezvedal telefon. Strážníci nejprve prověřili, zda není v nemocnici, hospitalizovaný ale nebyl. Poté zamířili k mužově bydlišti, kde ho zastihli. Na místě zjistili, že dotyčný ztratil mobil, takže se mu nikdo nemohl dovolat. Strážníci mu předali kontakt na jeho známého, aby se přátelé mohli opět vzájemně kontaktovat.

Mohlo by vás zajímat: Na ptačí pozorovatelnu v Zahrádkách se nedostanete. Shánějí se peníze na opravu