/FOTO, VIDEO/ Úplná uzavírka silnice z Nového Boru do Radvance přijde zase až od 1. září.

Stavbaři se nyní soustřeďují mezi Borem a Radvancem jen na stavbu cyklostezky, silnici podél uvolnili autům do konce prázdnin | Video: Deník/Petr Pokorný

Bez zádrhelů a podle harmonogramu pokračuje i v těchto dnech u Nového Boru stavba nové cyklostezky do obce Radvanec. Kvůli tomu, že zhruba tři kilometry dlouhá silnice a souběžně s ní stavěná cyklostezka vede do vyhledávané rekreační lokality u Radvaneckého rybníka a do Sloupu v Čechách, nechávají trasu stavbaři přes letní prázdniny průjezdnou.

Projekt „Stezka pro chodce a cyklisty Radvanec - Nový Bor“ zahrnuje i propojení na cyklistický ovál v Novém Boru. Práce na něm začaly už koncem března a vyžádaly si už i úplnou uzavírku zdejší krajské komunikace č. III/ 26847, která je teď pokryta asfaltovým povrchem. Kompletně hotovo mají mít na asi tříkilometrovém úseku stavbaři z firmy STRABAG do konce roku 2023.

„Celková uzavírka zde byla příslušným úřadem odsouhlasena ještě na období od 1. září do 30. října 2023,“ uvedla mluvčí Skupiny STRABAG Česko/Slovensko Edita Novotná.

V průběhu června, kdy byla úplná uzávěra silnice III/26847, došlo k vyfrézování původního asfaltového povrchu i přes sídliště Rumburských hrdinů, opravě propustků, obnovení příkopů, lokálním sanacím podloží komunikace a posunutí osy silnice v úseku kolem Lesního hřbitova v Novém Boru.

„Práce se od července soustřeďují na stezku. Od prvního týdne běží stabilizace tělesa stezky, začne také výstavba autobusových zastávek a veřejného osvětlení v úseku kolem Lesního hřbitova,“ sdělil starosta obce Radvanec Petr Ullrich. Jak také potvrdil, po dobu zářijové a říjnové celkové uzavírky trasy budou probíhat dokončovací práce na přilehlých plochách včetně autobusových zastávek a bude probíhat pokládka obrusné vrstvy v celé šíři komunikace.

Větší bezpečí pro cyklisty

Stavba „Stezky pro chodce a cyklisty Radvanec - Nový Bor“ a celoplošná oprava silnice III/26847 je společným projektem Libereckého kraje, obce Radvanec a města Nový Bor. Tuto akci podpořil Státní fond dopravní infrastruktury a Liberecký kraj. Podle starosty Ullricha bude hlavním přínosem vybudování nové stezky odklonění cyklistů a chodců z frekventované, poměrně úzké a místy i velmi nepřehledné silnice III/26847.

„Přispěje ke zpřehlednění a zklidnění provozu a ke zvýšení bezpečnosti V Novém Boru pak navíc vznikne cyklopropojení mezi sídlištěm Rumburských hrdinů a cyklistickým areálem,“ zdůraznil Ullrich. Na cyklistický areál v Boru už přímo navazuje cyklostezka vedoucí do Sloupu v Čechách, která byla vybudována v roce 2012, též za přispění SFDI.

Zakázku na obě akce kvůli lepší koordinaci navazujících prací soutěžil Liberecký kraj. Tendr získala s nejnižší celkovou cenou 42 milionů korun firma STRABAG. Práce mezi Novým Borem a Radvancem probíhají od 30. března 2023 po etapách a ukončeny mají být do 30. října tohoto roku.