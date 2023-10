Srdce Prahy oživí o adventu vánoční strom, který přijede z Libereckého kraje. Vyrostl do výšky zhruba sedmadvacet metrů na soukromém pozemku nedaleko města Mimoň na Českolipsku.

Na Staroměstském náměstí bude letos zářit strom z Českolipska. | Foto: Deník/Radek Cihla

„Smrk vzešel z téměř čtyřiceti tipů soutěže Hledá se strom, kterou v létě vyhlásil organizátor trhů,“ informovala mluvčí společnosti Taiko Hana Tietze. Kácení, převoz a následné zdobení proběhne už tradičně v režii společnosti Technologie hlavního města Prahy.

Do soutěže přihlásil smrk majitel pozemku z důvodu bezpečnosti. Obával se, že by mohl jehličnan spadnout na chalupu, ke které je nakloněný. Smrk už prohlédl dendrolog a podle předběžné zprávy je v pořádku.

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí.Zdroj: Taiko„Pokračujeme v hezké tradici posledních let. Letos opět ozdobí Staroměstské náměstí smrk ztepilý, do své krásné podoby rostl celých 56 let. Splňuje všechny parametry a věřím, že během adventu bude nejen ozdobou, ale i zpříjemněním tohoto krásného předvánočního času v centru Prahy,“ řekl primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

Strom letos pokácí už v sobotu 25. listopadu. Na Staroměstské náměstí pak vyjede v noci z pondělí 27. na úterý 28. listopadu. Pokud vše půjde podle plánu, smrk by se měl rozsvítit v sobotu 2. prosince 2023, kdy také začnou největší vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí.

„Nejvíce tipů na vánoční strom pro Prahu přišlo tradičně z Libereckého kraje. Vítěz obdrží symbolickou finanční odměnu deset tisíc korun. Organizátoři již mají také živý strom pro Václavské náměstí, který pochází z Královéhradeckého kraje,“ dodala Tietze.