/FOTOGALERIE/ Srdce Prahy oživí o adventu vánoční strom, který přijede z Libereckého kraje. Vyrostl do výšky zhruba čtyřiadvacet metrů na soukromém pozemku v Pertolticích pod Ralskem na Českolipsku a jeho pokácení trvalo přibližně pět minut. Poté se vznášel ve vzduchu za pomoci jeřábu, který ho naložil na tahač.

Kácení vánočního stromu pro Prahu v Pertolticích pod Ralskem. | Video: Miloslava Kroužková

Poslední listopadovou sobotu se o jeho pokácení a převoz postarali pracovníci z Technologie města Prahy (THMP). „Pro Pražany a všechny, kteří se do hlavního města v předvánočním čase vypraví, letos přivezeme smrk ztepilý s obvodem kmene 196 centimetrů. Pochází od soukromého majitele a po jeho úpravě pro Staroměstské náměstí bude mít výšku úctyhodných 22 metrů,“ uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Smrk vzešel z téměř čtyřiceti tipů soutěže Hledá se strom, kterou v létě vyhlásil organizátor trhů. Do soutěže přihlásil smrk majitel pozemku z důvodu bezpečnosti. Obával se, že by mohl jehličnan spadnout na chalupu, ke které je nakloněný. „Když byla sušší léta, přírůstky jsou menší. Když bylo hodně vlhkosti, tak jsou větší. Jak vyplývá z počtu letokruhů, jedná se zhruba o padesátiletý strom,“ podotkl Jiří Vorlíček.

Zdroj: Autor: Ladislava Sdrzallek

Výběr hlavního vánočního stromu pro Staroměstské náměstí byl letos velmi napínavý. Navzdory velkému množství tipů, kterých se letos v soutěži sešlo téměř čtyřicet, se dlouho nedařilo najít takový, který by splňoval všechny požadované parametry, a to jak ty estetické, tak technické a bezpečnostní. Vítěz se nakonec objevil v samotném závěru průzkumu poté. „Nejvíce tipů na vánoční strom pro Prahu přišlo tradičně z Libereckého kraje. Vítěz obdržel symbolickou finanční odměnu deset tisíc korun,“ podotkla mluvčí společnosti Taiko, která organizuje vánoční trhy, Hana Tietze. Také dodala, že majitel pozemku Radek Lupoměský, se rozhodl finanční odměnu věnovat Sociálním službám města Mimoň. „Dávám peníze do obálky, aby lidi věděli, že jsem si opravdu nedělal srandu, a předávám je paní ředitelce Domova důchodců Mimoň Kateřině Kapičkové,“ okomentoval své rozhodnutí dárce.

V malebném prostředí vesničky Pertoltice pod Ralskem se sešli lidé, aby mohli být u toho, když se kácí vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Urostlý smrk měří mezi 23 a ž 24 metry.Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek

Druhý vánoční strom, který zkrášlí dolní část Václavského náměstí, rostl v obci Mostek na Trutnovsku. Tento smrk ztepilý je 57 let starý, vysoký 19 metrů vysoký a obvod jeho kmene dosahuje 199 centimetrů. Jeho pokácení se uskuteční v neděli 26. listopadu. Bezprostředně po kácení budou oba stromy převezeny do logistického areálu poblíž Mělníka. Na Staroměstské náměstí vyjede vánoční strom v noci z pondělí 27. na úterý 28. listopadu. Logisticky náročný převoz za doprovodu policie bude probíhat v nočních hodinách z důvodu bezpečnosti a minimalizace omezení pro pražskou dopravu.

Po ukotvení stromů je zaměstnanci THMP nazdobí vánočními dekory, osvětlením a několika kilometry vánočních světelných řetězů, aby byly připraveny na zahájení letošního adventu. Vánoční strom na Staroměstském náměstí se pak slavnostně rozsvítí v pátek 1. prosince. „Větve dostane zoologická zahrada v Praze, kde je využijí na podestýlku. Naopak z kmenů vzniknou prkna a fošny, ze kterých učňové vyrobí nábytek,“ dodal Jílek.

Není to poprvé, kdy putoval do Prahy vánoční strom. V roce 2015 se v hlavním městě rozsvítil 70 let starý smrk z českolipské Dubice, který byl pokácen kvůli bezpečnosti. Symbolicky za doprovodu padajících sněhových vloček ho tehdy podřízl šampion v práci s motorovou pilou Jiří Vorlíček. V roce 2019 ozdobil Staroměstské náměstí smrk ztepilý ze Semil. Pražanům strom věnovala majitelka zahrady nedaleko centra Semil Soňa Jarolímková Římková.

S nápadem přihlásit strom do výběru vánočního stromu na Staroměstské náměstí přišly její děti. A jí nápad nadchl. Strom dosáhl k hranici své životnosti a za několik let by mohl ohrožovat bezpečnost domů v okolí.

„Nechtěla jsem, aby někoho ohrozil. O kácení jsem přemýšlela již nějakou dobu. Tím, že se stane vánočním stromem pro Prahu krásně završí svůj čas,“ podotkla v minulosti Jarolímková Římková. Rok předtím to byl opět smrk ztepilý, tentokrát z Rynoltic na Liberecku.

Před dvěma lety cestoval vánoční strom do Prahy z vesničky nedaleko Jablonce nad Nisou. Dvacet jedna a půl metru vysoký strom vzešel z třicítky tipů, které zaslala veřejnost. „Loňský vánoční strom pocházel z obce Kytlice-Mlýny z Ústeckého kraje. Do výšky pětadvaceti metrů rostl 58 let.

Zdroj: Autor: Ladislava Sdrzallek